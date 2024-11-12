Скільки золота в одеській Опері – таємниці легендарного театру (відео)

У новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя» знаток Одеси Олександр Отдєльнов відповідає на такі запитання:

Скільки золота було використано лише за дві останні реконструкції?

Де схований золотий ключ від театру?

Як пов’язаний Одеський оперний з катакомбами?

Що символізують скульптури на його фасаді?

Як збудували одеський Оперний

Одеський оперний створений за проєктом австрійських архітекторів Фельнера і Гельмера. За їх проєктами збудовані кілька десятків найвидатніших театрів Європи.

Одна з перших особливостей Одеського театру – його збудовано з легкого та крихкого черепашнику (ракушняку, як кажуть в Одесі), який видобували в одеських катакомбах.

Де схований Золотий ключ від театру

На церемонії відкриття театру архітектор Фельнер урочисто передав міському голові Григорію Маразлі символічний золотий ключ від театру.

Ключ було замуровано під одним з дзеркал сходів каретного під’їзду. Ці дзеркала не мінялися з часу відкриття театру.

Існує легенда, за якою, якщо довго вдивлятися в саме то дзеркало, під яким захований золотий ключ, можна побачити, як ви виглядали у минулому житті.

Скільки золота пішло на реставрації

Одеський театр опери та балету кілька разів реставрували. Наймасштабніші реставрації відбулись у 1965-67 та в 1996-2007 роках. Одне з найпоширеніших запитань туристов: скільки сусального золота було витрачено на реставрацію скульптур та предметів декору?

Відповідаємо: близько 9 кілограмів – за першої реставрації та понад 7 – під час другої, тобто загалом понад 16 кілограмів.

А ще під час другої реставрації навколо фундаменту театру було обережно встановлено 1800 залізобетонних свай, які утримують будівлю від сповзання.

Як попасти з катакомб в Оперу

В Одесі існувала міська легенда, за якою з одеських катакомб можна потрапити на дах оперного театру. Усі посміхалися над нею, доки під час другої реставрації в котловані для встановлення свай не відкрився хід до катакомб.

Коли спеціалісти почали їх вивчати, вони знайшли вертикальний штрек, який переходив у вентиляційний отвір театру! І, уявіть собі, закінчувався цей отвір саме на даху!

Так легенда виявилася правдивою, а така конструкція обумовлена покращенням вентиляції шляхом різниці атмосферного тиску та температури в катакомбах та на даху театру.

Про те, що символізують скульптури театру та інші його секрети, дивиться у новому відео на Youtube-каналі «Одеське життя».

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Олександр ОТДЄЛЬНОВ