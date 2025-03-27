В результате атак российских беспилотников в Днепре и Харькове пострадали по меньшей мере 14 человек, сообщили представители местных властей.

В Харькове, по данным председателя ОВА Олега Синегубова, пострадали 11 человек.

Среди раненых 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. Острую реакцию на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины и 60-летняя женщина. Повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки.

В Днепре в течение ночи спасатели потушили 4 крупных пожара, вызванные атаками дронов, сообщил председатель ОГА Сергей Лысак.

«Пострадали три человека — 48-летний мужчина и две женщины 75 и 78 лет. Всем помощь оказали на месте. В городе изуродованы предприятия, образовательное и культурное учреждения, более десятка многоэтажек. Более 60 легковушек побиты, еще несколько — уничтожены. Зацепило и два грузовика», — информирует Сергей Лысак.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью враг атаковал 86-ю беспилотниками и баллистической ракетой Искандер-М.

Подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа Shahed. 26 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.

Читайте также: Одесская тероборона срочно нуждается в аккумуляторах для дронов: как помочь защитникам

О ситуации на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 224 боестолкновения.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак в районах Торецка, Дачного, Крымского и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 88 штурма.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 25 атак в направлении населенных пунктов Разлив, Веселое, а также вблизи Константинополя и Скудного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 16 атак россиян.

Силы обороны уничтожили 96 вражеских крылатых ракет

Силы обороны Украины по уточненным данным, 20 марта нанесли удар по аэродрому «Энгельс-2» воздушно-космических сил ВС рф, в результате чего враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования, сообщает Генштаб ВСУ.

Среди них была и часть, пострадавшая из-за вторичной детонации. Эти ракеты были запланированы для проведения трех ракетных ударов в течение марта и апреля этого года.

Кроме того, удары по местам хранения авиационного топлива привели к значительным потерям в запасах горючего.

Потери врага за минувшие сутки

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 15 районам сосредоточения личного состава, радиолокационной станции и артиллерийскому средству противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1670 человек.

Потери вражеской техники за сутки: