Одесский Оперный: сегодня и в 1941-м (фотофакт)

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко разместил в своем Телеграм-канале два фото. На обоих – наша гордость: Одесский национальный академический театр оперы и балета. Только с разницей почти в 81 год…

Первое фото – сегодняшнего дня. Так выглядит в эти дни Одесский оперный. Второе фото было сделано в 1941 году.

«Оперный в Одессе во время Второй мировой войны и Оперный сейчас»,

– пишет Алексей Гончаренко.

Комментировать нечего. Только лишний раз с болью осознать: все происходящее – не страшный сон…

Фото с Телеграм-канала Алексея Гончаренко

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