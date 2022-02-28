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Одесский Оперный: сегодня и в 1941-м (фотофакт)

Одесский Оперный: сегодня и в 1941-м (фотофакт)

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко разместил в своем Телеграм-канале два фото. На обоих – наша гордость: Одесский национальный академический театр оперы и балета. Только с разницей почти в 81 год…

Рецепты

Первое фото – сегодняшнего дня. Так выглядит в эти дни Одесский оперный. Второе фото было сделано в 1941 году.

«Оперный в Одессе во время Второй мировой войны и Оперный сейчас»,

– пишет Алексей Гончаренко.

Оперный-1941

В 1941 году

Оперный-2022

И в феврале 2022-го

Комментировать нечего. Только лишний раз с болью осознать: все происходящее – не страшный сон…

Фото с Телеграм-канала Алексея Гончаренко

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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