Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В компании отметили, что сайт и приложение удалось восстановить за 89 часов работы после беспрецедентной атаки. Но на первом этапе (около 20 дней) будет работать только базовый функционал: продажа и возврат билетов.

Сразу после возобновления работы онлайн-сервисов приложение УЗ не выдержало нагрузки, сайт также работает с перебоями. Попытки забронировать места или оплатить билеты превратились в настоящий вызов. Пользователи массово жалуются, что зайти в приложение невозможно – еще на этапе ввода телефона система просто не реагирует.

“Поскольку сейчас система переживает пиковые нагрузки, возможны временные технические перебои в работе, поэтому просим пассажиров пользоваться приложением исключительно в случаях необходимости в срочном путешествии”, — комментируют ситуацию в компании.

Пассажирам советуют:

Архивы билетов, приобретенных ранее, недоступны в приложении. Билеты остаются действительными, найти их PDF-дубликаты можно на электронной почте, которая указывалась в аккаунте пассажира. Также стоит проверить папку «спам», билеты могли упасть туда.

Для посадки в поезд также можно использовать скриншоты билетов из приложения, а в случае отсутствия обоих вариантов билетов — просто покажите на посадке квитанцию об оплате билетов из банковского приложения.

Вернуть ранее приобретенные в приложении билеты и вернуть средства за автопокупку можно через форму по ссылке на главной странице приложения.

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