Был мэром и жертвовал огромные суммы: чем одесситам запомнился Григорий Маразли

Маразли возглавлял город в течение 17 лет — больше, чем кто-либо из его предшественников и преемников. После его смерти газеты писали: «Скончался местный архимиллионер, известный общественный деятель и филантроп Григорий Григорьевич Маразли», и добавляли, что умер он «в глубокой старости». Однако глубоким стариком Маразли не был — ему было всего 76 лет.

Родился будущий городской голова в 1831 году в Одессе, в доме на Александровской площади, 17. Окончил Ришельевский лицей, долго жил в Париже, а когда вернулся в Одессу, был назначен чиновником особых поручений при генерал-губернаторе.

В 1880 году одесситы избрали Маразли городским головой, и на этом посту он многое сделал для города. Выделил деньги на строительство дома для городской публичной библиотеки, подарил дом на Софиевской улице музею изящных искусств, финансировал строительство народной бесплатной читальни.

Именно при Маразли был заложен парк на Михайловской площади, открыта конножелезная дорога, пущен паровой трамвай на Хаджибейский лиман, началось сооружение нового Городского театра, а на Куяльнике появилось грязелечебное заведение.

Умер Маразли за завтраком, от разрыва сердца. После смерти среди его бумаг была найдена записка: «…объявления в газеты о моей смерти пустить самые простые: «такой-то скончался, тогда-то панихиды». По завещанию Маразли оставил одесситам на благотворительность 100 тысяч рублей. Был похоронен на территории греческой Свято-Троицкой церкви. В советское время церковь была разрушена, а останки Маразли просто выбросили из могилы.

Источники: grad.ua, starosti.ru