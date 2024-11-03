2 ноября стал в Одессе самым теплым днем за почти 100 лет

Об этом сообщает погодный Телеграм-канал The Weather Lab.

По данным синоптиков, 2 ноября в Одессе был превышен 98-летний рекорд, который держался с 1926 года, когда воздух прогрелся до +18,7°С.

А то же время сегодня, 3 ноября, в результате затока холодного воздуха с севера температура воздуха упала до 16-20°С.

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По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 4 ноября, из-за нашествия холодного фронта в Одессе и области может существенно похолодать.

Кроме того, в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение первого («оранжевого») уровня – днем ожидаются порывы северо-западного ветра до 15-20 м/с.

Воздух днем прогреется не более чем до 9-11°С в Одессе и до 7-12°С в Одесской области. При этом осадков синоптики не прогнозируют.

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