Ключевые моменты:
- Мурал изображает мальчика в тельняшке с крыльями на фоне мин и обломков снарядов.
- В углу размещен QR-код, который ведет к образовательным материалам по минной безопасности.
- Проект реализовали ОО «Ассоциация саперов Украины» и Канадско-украинский фонд.
Что изображено на мурале и его значение
На новом мурале, который украшает фасад лицея, мальчик символизирует надежду и стремление мечтать и взлетать к своим целям, несмотря на окружающую опасность – мины и обломки.
Яркий образ подчеркивает силу духа детей, которые мечтают о мирном и безопасном будущем. QR-код добавляет образовательное измерение, предлагая просто и понятно распространить знания о минной безопасности среди учеников и их семей.
