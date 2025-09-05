Ключевые моменты:

Мурал изображает мальчика в тельняшке с крыльями на фоне мин и обломков снарядов.

В углу размещен QR-код, который ведет к образовательным материалам по минной безопасности.

Проект реализовали ОО «Ассоциация саперов Украины» и Канадско-украинский фонд.

Что изображено на мурале и его значение

На новом мурале, который украшает фасад лицея, мальчик символизирует надежду и стремление мечтать и взлетать к своим целям, несмотря на окружающую опасность – мины и обломки.

Яркий образ подчеркивает силу духа детей, которые мечтают о мирном и безопасном будущем. QR-код добавляет образовательное измерение, предлагая просто и понятно распространить знания о минной безопасности среди учеников и их семей.

