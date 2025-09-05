Ключевые моменты:
- 55% поддерживают офлайн-обучение как основную форму образования для детей.
- Смешанную форму выбрали 30%, а онлайн — только 15%.
- Важнейшими факторами для комфортного обучения стали профессионализм учителей и безопасность детей.
Приоритеты одесситов
Родители единодушно высоко оценивают профессионализм педагогов — 28% считают квалификацию учителей главным фактором успешного учебного процесса. Вторым по важности является вопрос безопасности детей, который поддержали 26% респондентов, что особенно актуально в нынешних условиях.
Важнейшие факторы комфортного обучения по версии одесситов:
- Профессиональные учителя — 28% считают квалификацию педагогов наиболее важной для эффективного обучения.
- Безопасность детей — 26% подчеркнули необходимость создания безопасной среды, что особенно актуально сегодня.
- Удобные и современные классы — 19% отметили комфортные условия обучения как один из приоритетов.
- Здоровое питание — 14% родителей считают важным качество школьного питания.
- Быстрый интернет и технологии — 13% участников акцентировали внимание на современных технологических ресурсах для обучения.
Эти результаты позволяют городским властям лучше понимать потребности семей и направлять усилия на улучшение образовательной сферы Одессы, делая обучение более удобным, безопасным и качественным для всех учеников.
