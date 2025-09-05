школярі

Ключевые моменты:

  • 55% поддерживают офлайн-обучение как основную форму образования для детей.
  • Смешанную форму выбрали 30%, а онлайн — только 15%.
  • Важнейшими факторами для комфортного обучения стали профессионализм учителей и безопасность детей.

Приоритеты одесситов 

Родители единодушно высоко оценивают профессионализм педагогов — 28% считают квалификацию учителей главным фактором успешного учебного процесса. Вторым по важности является вопрос безопасности детей, который поддержали 26% респондентов, что особенно актуально в нынешних условиях.

Важнейшие факторы комфортного обучения по версии одесситов:

  • Профессиональные учителя — 28% считают квалификацию педагогов наиболее важной для эффективного обучения.
  • Безопасность детей — 26% подчеркнули необходимость создания безопасной среды, что особенно актуально сегодня.
  • Удобные и современные классы — 19% отметили комфортные условия обучения как один из приоритетов.
  • Здоровое питание — 14% родителей считают важным качество школьного питания.
  • Быстрый интернет и технологии — 13% участников акцентировали внимание на современных технологических ресурсах для обучения.

Эти результаты позволяют городским властям лучше понимать потребности семей и направлять усилия на улучшение образовательной сферы Одессы, делая обучение более удобным, безопасным и качественным для всех учеников.

