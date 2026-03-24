Ключевые моменты:

В селе Малая Василевка библиотека превратилась в многофункциональный центр досуга для громады.

Из фондов изъяли почти тонну устаревшей и российской литературы, активно обновляют украинские книги.

При библиотеке действует музей народоведения и проводятся образовательные и культурные мероприятия для детей.

Центр также стал волонтерским хабом: здесь плетут маскировочные сети и собирают помощь для ВСУ.

Для создания статьи автор «Одесской жизни» Юрий Федорчук встретился и пообщался с библиотекаркой Ларисой Лысенко и местными жителями, которые участвуют в работе Центра досуга.

В материале идет речь, в частности, о дерусификации фондов. Эта информация соответствует общеукраинской политике обновления библиотечных фондов, которая реализуется в соответствии с рекомендациями Министерства культуры и информационной политики Украины.

В части о волонтерской деятельности также говорится о сотрудничестве с местными организациями, в частности волонтерским штабом «Архангела Михаила» и благотворительными фондами.

Вместо детсада – библиотека

Около 40 лет работает библиотекаркой в селе Малая Василевка Любашевской громады веселая и неугомонная хранительница книжной мудрости и народоведения Лариса Лысенко.

Ее библиотека — не просто книгохранилище. Это настоящий клуб по интересам, где сельская женщина популяризирует сокровища украинского слова, народные обряды, а с началом войны еще и помогает внедрять волонтерские инициативы в поддержку ВСУ и своих земляков.

В начале 2022 года библиотека переехала в новосозданный Центр досуга — площадку для общения, развития и отдыха для детей и молодежи.

До этого, с 1960 года, сельская библиотека, которую Лариса Лысенко возглавила в 1988 году, размещалась в колхозном клубе. С тех пор, имея за плечами три курса филологического факультета Одесского университета имени Мечникова (завершить вуз помешали замужество и рождение дочери Наталки), она вместо педагогической выбрала культурную стезю. И это у нее отлично получается.

Пани Лариса вспоминает, что в клубе, который прежде всего служит конторой ООО «Тилигул», ей работалось хорошо.

Нынешнее добротное здание, куда перебралась библиотека, стояло пустым еще с советских времен. Его построили для дошкольников, однако детский сад в селе так и не смогли обустроить. Позже планировали переселить Маловасилевский сельсовет, и только после объединения с Любашевской громадой помещение, отремонтированное за счет громады и меценатов, удалось приспособить под Центр досуга.

В новом культурном центре Малой Василевки, который открылся 13 января, разместились библиотека и музей народоведения с патриотическим уголком. Созданы зоны для проведения культурных, образовательных и патриотических мероприятий, тренингов и спортивных занятий. Местные аграрии-землевладельцы и депутаты поселкового совета Владимир и Елена Патриканы помогли благоустроить прилегающую территорию, а также приобрели десяток вышиванок для творческого коллектива.

Тонну книжного хлама сдали в макулатуру

В последние годы Лариса Лысенко регулярно очищает книжные полки от хлама российских издательств и устаревших книг. Поэтому библиотечный фонд уже заметно сократился.

– В результате библиотечной декоммунизации и дерусификации в макулатуру сдали почти тонну советской пропагандистской литературы, российских классиков. Обновляем библиотечное пространство в соответствии с современными требованиями и каждый раз радуемся посылкам с украиноязычной и актуальной литературой, – рассказала Лариса Лысенко. – К сожалению, нынешнее подрастающее поколение становится более зависимым от компьютеров и смартфонов. Даже младенцы вместо пустышки требуют телефон, поэтому стараемся хотя бы немного уменьшить зависимость от гаджетов у детей.

Для этого библиотекарка организует для юных читателей тематические книжные развлечения «Светлеет на свете, когда радуются дети». Всеукраинская неделя детского чтения каждый раз проходит под лозунгом «Приближаем Победу с книгой» с презентацией выставки книжных новинок «Книжный дом открыт всем». В Международный день родного языка дети, ознакомившись с выставкой «Наш язык, как птица рассветная», активно участвуют во флешмобе чтения вслух. Регулярно проходят эрудит-часа, где юные читатели демонстрируют смекалку и знания окружающего мира, а победителей и участников всегда поощряют интересными призами.

С открытием Центра досуга Лариса Лысенко и не думала, что станет главным менеджером развлечений для сельской детворы, ведь из-за мизерной зарплаты заведующая клубом нашла другую работу, и из работников культуры она осталась только с техработницей Инной Гринчишиной.

Поэтому, кроме чтения книг, дети рисуют, собирают пазлы, слушают музыку, играют в шашки, шахматы и теннис. С удовольствием посещают музей народоведения, где собрано десятки экспонатов прикладного искусства и предметов старины.

Рушники, утюги и чемодан фронтовика

Основой собрания стали десятки вышитых рушников, картин, платков и других вещей, которые библиотекарка Лариса Лысенко собирала еще с юности. Экспонаты хранила дома, а некоторые украшали еще старую библиотеку.

Теперь в Центре досуга под музей выделено отдельное помещение. Староста села Алла Колонтай, бывшая заведующая клубом Яна Стебловская, жители Олександра Кучерова, Людмила Япарова, Валентина Шляхтина, Александр Борщевский, Любовь Петькова и многие другие принесли много интересных вещей. Теперь здесь есть вышиванки местных мастериц Зои Борщенко и Екатерины Зацновой, прялка, примус, кувшины, железные утюги, даже деревянный чемодан, с которым вернулся домой победитель над фашизмом, и многое другое. Восьмиклассница Карина Бай пополнила экспозицию собственноручно изготовленным брелоком с национальной символикой, которые делает для воинов ВСУ. Пообещала, что после войны устроит в музее персональную выставку своих работ.

Школьники с удовольствием посещают музей старожитностей, а некоторые мальчишки, побывав на экскурсии, приводят туда своих друзей, которым уже сами пересказывают истории экспонатов, услышанные от энергичной библиотекарки.

В селе Малая Василевка также сохраняют народные обряды, обычаи и традиции. Почитают нелегкий хлеборобский труд обрядом «Обжинки», водят хороводы в долине Тилигула вокруг купальского костра, устраивают День вышиванки, гадания на Андрея и т.д.

Когда начинается аншлаг?

Офис Центра досуга также служит волонтерским хабом. Под его крышей объединяются сельские активисты, которые плетут маскировочные сети.

Десятки мужчин из Маловасилевского старостата воюют. К сожалению, есть погибшие, среди которых родной племянник Ларисы Лысенко.

Когда поступает заказ на маскировку, в Центре досуга начинается аншлаг. Неравнодушные жители — взрослые и школьники — стараются как можно быстрее сплести маскировочные сети для ВСУ. И вместе со сладостями, вязаными теплыми носками, консервацией, прежде всего маринованными грибами, собранными в Маловасилевском лесу, Лариса Лысенко доставляет груз в Любашевскую публичную библиотеку имени Владимира Панченко, в штаб волонтерской организации «Архангела Михаила». Оттуда посылки «Новой почтой» отправляют на фронт.

Некоторое время семьи защитников, малообеспеченные семьи, переселенцы и уязвимые категории населения из Малой Василевки получали в Центре досуга гуманитарную помощь от Благотворительного фонда «Добрый самарянин» и волонтерки из Одессы Екатерины Елисеевой.

И цветы выращивает, и картопляниками угощает

С приходом весны двор культурно-досугового комплекса украсился двадцатью кустами юкки, высаженными лично паней Ларисой, которая с юности увлекается цветами. Летом и осенью ее двор расцветает на все село яркой радугой, как ботанический сад.

Также каждую весну в селе стартует природоохранная акция «За чистую окружающую среду». В долине Тилигула, где уже более полутора столетий журчит целебный источник, работники старостата, учреждения культуры, общества «Тилигул», коммунальщики и неравнодушные жители наводят порядок у реки, высаживают деревья и кусты.

Стоит сказать, что Лариса Лысенко еще и отличная хозяйка. Ее изысканные картопляники и голубцы каждый раз украшают праздничный стол Маловасилевского старостата на каждом Колбасном фестивале, а дома бабушкиными блюдами с удовольствием угощаются любящие внуки Андрей и Олег.

Цифра

Маловасилевская сельская библиотека — единственный книжный центр на два села, где обслуживаются более 200 читателей, из которых 55 — дети. Книжный фонд насчитывает более восьми тысяч экземпляров.

