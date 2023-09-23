Курьезное ДТП в Одесской области: как внедорожник корову сбил

В Одесской области, на автодороге сообщением Балта – Кривое Озеро, произошло ДТП с участием внедорожника, в котором пострадала женщина.

Как сообщили в областном управлении полиции, утром 22 сентября водитель автомобиля «BMW-X5», двигаясь в пределах села Познанка-1 Любашевской громады, не оценил дорожную обстановку и совершил наезд на одну из коров, шедших стадом по проезжей части улицы. Животное не пострадало, но не удержалось и упало, придавив весом своего тела 34-летнюю женщину, которая шла возле нее.

Через несколько часов женщине стало плохо и ее каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу. У нее диагностировали перелом затылочной кости, сотрясение головного мозга и другие травмы.

Личность виновника происшествия полицейские установили в течение нескольких часов – им оказался 61-летний житель Балты. Полицейским он объяснил, что покинул место происшествия только после того, как женщина его заверила, что с ней все хорошо.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия.

Читайте также:

Фото иллюстративное