Сербы: чем интересно село на Кодымщине, основанное двумя влюбленными

На севере Одесщины развевается древнее село Сербы Кодымской громады. Чумацкий путь ведет к Сербам с холмов в развесистую долину, где путешественникам открывается волшебная панорама: колосистый фонтан, украшенный розовыми рабатками, чуть выше — мемориал Славы. Картину дополняют зеленые одеяния плакучих ив, хвойных деревьев и декоративных кустов.

Легенда о влюбленных

История Сербов берет свое начало еще до 1777 года.

Очаровательная легенда повествует о первых поселенцах – влюбленной паре, качавшейся из Сербии, чтобы соединить свои судьбы. Они поселились в балке, на левом берегу реки Белочи, и родили многих детей. Семья занималась овцеводством. От этих поселенцев село и получило название Сербы. До сих пор сохранились старые названия мест: Пеньков яр, Лысая гора, Хунка, Хватня, Капличка, Ставище, Богачевка.

Местность полюбилась крепостным крестьянам, которые убегали от помещиков преимущественно с севера Украины. Поселенцы вырубали лес, а освободившиеся участки использовали для земледелия.

Сегодняшние Сербы встречают просторными домами с водопроводом, двухэтажные сооружения, храм, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, лицей. И люди здесь трудолюбивые, упорные — настоящие хозяева.

Кто заботится о школьниках?

Сербовский лицей уже долгое время находится под патронатом директора сельхозобщества Лан Анатолия Хортюка. Здесь работают закупленный им холодильник, морозильная камера, электронагреватель воды, видеокамера и т.д. А еще на средства Анатолия Хортюка в школе оборудованы внутренние туалеты.

Школьный художественный коллектив «Розовые паруса» имеет от благотворителя театральные костюмы.

В финансовых затратах хозяйства половину составляют затраты на школу.

Единственный иконостас по флоромозаике в мире

Церковь Святого великомученика Дмитрия Солунского встречает удивительным иконостасом, исполненным в технике флоромозаики. Заметьте, что это единственный такой иконостас в мире, аналогов ему нет. Создал его местный художник Петр Козловский.

Огромные полотна с изображением Божией Матери, Иисуса Христа, архангелов Михаила и Гавриила выложены из мака и пшеницы.

Картины художника Петра Козловского с изображением Иисуса Христа находятся во многих уголках планеты, в частности в Ватикане и Торонто. Одна подарена папе римскому, а другую известный во всем мире меценат Петр Яцик забрал в Канаду.

Сегодня дело Петра Козловского продолжают его дети и учащиеся.

Парк отдыха по идее врача

На дворе фельдшерско-акушерского пункта есть уютный уголок – местный парк. Сербляне считают его самым лучшим местом отдыха.

Он создан по инициативе врача, заслуженного работника здравоохранения Бориса Недбасса. Свою фантазию вплели в это очарование и работники медицинского учреждения Лидия Недбас, Валентина Гречанюк, Нина Женгал, Валентина Белоконь.

Здесь есть музейные экспонаты, фонтанчики, беседка, живой ручей, стоит подвода с инвентарем. И, конечно же, много деревьев, кустов, роящихся повсюду цветов: на клумбах, изгородях, в декоративных корзинах и рыночках.

А еще – памятник Тарасу Шевченко. Он стал первым памятником Великому Кобзарю, установленным на территории Кодымщины. Создал его скульптор из села Пирижная Михаил Гринченко, как и остальные скульптуры в парке, расписывал которые Петр Козловский. А вот идею Бориса Недбаса создать влюбленную пару воплощал местный столяр Николай Пихуровский. Невольно приходит в голову: не память ли это о влюбленной паре, которая пришла в деревню из далекой Сербии?

Интересные факты

Недалеко от села найдены остатки четырех древних поселений, принадлежащих ко II-IV веку нашей эры. К югу, в низменности, на поверхность выступает строительный известняковый камень. Его наличие свидетельствует о том, что раньше здесь был залив Черного моря.

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