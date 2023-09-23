Новости Одессы и Одесской области

«Обрел вечную жизнь в бою»: народный мемориал на исторической одесской площади (фоторепортаж)

«Обрел вечную жизнь в бою»: народный мемориал на исторической одесской площади (фоторепортаж)

«Обрел вечную жизнь в бою…» – такую надпись прочитали мы на одном из флагов Украины, установленных на Екатерининской площади. Флаги маленького размера… На каждом – имя, позывной, даты рождения и гибели в этой войне.

На Екатерининской площади – народный мемориал

Некоторые даты поражают: человек погиб в первый день войны… Поражает здесь все.

Есть флаги с фото, большинство – без. Мемориал уже назвали народным. Так оно и есть.

Народный мемориал на Екатерининской площади в Одессе-2
Народный мемориал на Екатерининской площади в Одессе-3
Народный мемориал на Екатерининской площади в Одессе-4
Народный мемориал на Екатерининской площади в Одессе

Легкий ветерок… Некоторые вчитываются в надписи, другие сидят молча, всматриваются.

Женщина спрашивает меня: «А вот как дожди пойдут? Осень все-таки»… Объясняю: это такая акция. Подобные импровизированные мемориалы появились и в других городах Украины.

Народный мемориал на Екатерининской площади в Одессе-5
Народный мемориал на Екатерининской площади в Одессе-6
Народный мемориал на Екатерининской площади в Одессе-7
Народный мемориал на Екатерининской площади в Одессе-8

Где будет аллея с именами Героев?

Как уже сообщала «Одесская жизнь», в Одессе представили обновленный проект Мемориала воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины.

Напомним, этот Мемориал расположен в сквере возле Одесской обладминистрации. Вдоль аллеи на этом мемориале будут установлены специальные стенды из закаленного стекла, на которых будут нанесены имена всех наших погибших защитников.

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Фото аватара
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить