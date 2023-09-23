«Обрел вечную жизнь в бою»: народный мемориал на исторической одесской площади (фоторепортаж)

«Обрел вечную жизнь в бою…» – такую надпись прочитали мы на одном из флагов Украины, установленных на Екатерининской площади. Флаги маленького размера… На каждом – имя, позывной, даты рождения и гибели в этой войне.

На Екатерининской площади – народный мемориал

Некоторые даты поражают: человек погиб в первый день войны… Поражает здесь все.

Есть флаги с фото, большинство – без. Мемориал уже назвали народным. Так оно и есть.

Легкий ветерок… Некоторые вчитываются в надписи, другие сидят молча, всматриваются.

Женщина спрашивает меня: «А вот как дожди пойдут? Осень все-таки»… Объясняю: это такая акция. Подобные импровизированные мемориалы появились и в других городах Украины.

Где будет аллея с именами Героев?

Как уже сообщала «Одесская жизнь», в Одессе представили обновленный проект Мемориала воинам, отдавшим жизнь за независимость Украины.

Напомним, этот Мемориал расположен в сквере возле Одесской обладминистрации. Вдоль аллеи на этом мемориале будут установлены специальные стенды из закаленного стекла, на которых будут нанесены имена всех наших погибших защитников.

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