Новости Одессы и Одесской области

Православные праздники в Одессе с 1 сентября будут отмечать по новому календарю

Православные праздники в Одессе с 1 сентября будут отмечать по новому календарю

Согласно распоряжению архиепископа Одесского и Балтского, с 1 сентября все храмы Одесской епархии ПЦУ будут проводить богослужения по новоюлианскому календарю.

Соответствующее распоряжение появилось на facebook-странице Одесской епархии ПЦУ.

Согласно решению Архиерейского Собора от 24 мая 2023 года и Поместного Собора от 27 июля 2023 года, наша Православная Церковь Украины с 1 сентября 2023 года переходит на новоюлианский календарь, —

говорится в сообщении.

Поскольку новоюлианский календарь был принят на Архиерейском Соборе и на Поместном Соборе Православной Церкви Украины, то все приходы Одесской епархии Православной Церкви Украины поддерживают и принимают календарную реформу.

Розпорядження архієпископа

Управляющий Одесской епархией Высокопреосвященнейший Афанасий архиепископ Одесский и Балтский сообщил о введении новоюлианского календаря в храмах Одесской епархии.

Сообщаю всем о введении новоюлианского календаря во всех храмах Одесской епархии Православной Церкви Украины с 1 сентября 2023 года и благословляю настоятелям и другим клирикам епархии с 1 сентября 2023 года совершать все богослужения согласно новоюлианскому календарю, —

довел до сведения архиепископ.

Напомним, с переходом на новоюлианский календарь изменятся даты праздников, закрепленных в календаре. Итак, ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января, Покрову – 1 октября, Крещение – 6 января, а День святого Николая – 6 декабря.

Празднование «подвижных» праздников — Пасхи и привязанных к ней праздников останется без изменений.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить