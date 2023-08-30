Православные праздники в Одессе с 1 сентября будут отмечать по новому календарю

Согласно распоряжению архиепископа Одесского и Балтского, с 1 сентября все храмы Одесской епархии ПЦУ будут проводить богослужения по новоюлианскому календарю.

Соответствующее распоряжение появилось на facebook-странице Одесской епархии ПЦУ.

Согласно решению Архиерейского Собора от 24 мая 2023 года и Поместного Собора от 27 июля 2023 года, наша Православная Церковь Украины с 1 сентября 2023 года переходит на новоюлианский календарь, —

говорится в сообщении.

Поскольку новоюлианский календарь был принят на Архиерейском Соборе и на Поместном Соборе Православной Церкви Украины, то все приходы Одесской епархии Православной Церкви Украины поддерживают и принимают календарную реформу.

Управляющий Одесской епархией Высокопреосвященнейший Афанасий архиепископ Одесский и Балтский сообщил о введении новоюлианского календаря в храмах Одесской епархии.

Сообщаю всем о введении новоюлианского календаря во всех храмах Одесской епархии Православной Церкви Украины с 1 сентября 2023 года и благословляю настоятелям и другим клирикам епархии с 1 сентября 2023 года совершать все богослужения согласно новоюлианскому календарю, —

довел до сведения архиепископ.

Напомним, с переходом на новоюлианский календарь изменятся даты праздников, закрепленных в календаре. Итак, ПЦУ будет отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января, Покрову – 1 октября, Крещение – 6 января, а День святого Николая – 6 декабря.

Празднование «подвижных» праздников — Пасхи и привязанных к ней праздников останется без изменений.

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