Ключевые моменты:

28 февраля в Дубае и Абу-Даби произошли взрывы от иранских баллистических ракет в ответ на удары США и Израиля по Ирану.

ПВО ОАЭ перехватило снаряды, но обломки повлекли за собой смерть одного человека.

Аэропорты Дубая и Абу-Даби закрыты.

Посольство США призвало дипломатов и граждан скрываться в укрытиях в Дубае и Абу-Даби.

Война выходит за пределы Ирана и Израиля

По информации Министерства обороны ОАЭ, 28 февраля в Дубае и Абу-Даби зафиксированы взрывы на фоне обострения после ударов США и Израиля по Ирану. Министерство обороны ОАЭ подтвердило нападение иранскими баллистическими ракетами.

Следует отметить, что системы ПВО перехватили несколько снарядов, но обломки привели к гибели одного человека. Власти ОАЭ уверяют, что ситуация с безопасностью контролируется.

Жители в соцсетях описывали мощные взрывы в обоих городах. Из-за напряжения авиакомпании отменяют рейсы: Reuters сообщает, что Lufthansa останавливает полеты в Дубай и обратно на субботу и воскресенье, а Wizz Air приостанавливает сообщение с Израилем, Дубаем, Абу-Даби и Амманом до 7 марта.

Добавим, что посольство США в ОАЭ посоветовало своим дипломатам в Абу-Даби и Дубае прятаться в укрытиях.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о начале «масштабных боевых операций» против Ирана для устранения угроз от тегеранского режима.

Вскоре после израильско-американского удара Иран ответил запуском ракет по Израиля. Кроме того, иранские силы одновременно атаковали американские военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе базу в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.