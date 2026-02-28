Ключевые моменты:
- 28 февраля в Дубае и Абу-Даби произошли взрывы от иранских баллистических ракет в ответ на удары США и Израиля по Ирану.
- ПВО ОАЭ перехватило снаряды, но обломки повлекли за собой смерть одного человека.
- Аэропорты Дубая и Абу-Даби закрыты.
- Посольство США призвало дипломатов и граждан скрываться в укрытиях в Дубае и Абу-Даби.
Война выходит за пределы Ирана и Израиля
По информации Министерства обороны ОАЭ, 28 февраля в Дубае и Абу-Даби зафиксированы взрывы на фоне обострения после ударов США и Израиля по Ирану. Министерство обороны ОАЭ подтвердило нападение иранскими баллистическими ракетами.
Следует отметить, что системы ПВО перехватили несколько снарядов, но обломки привели к гибели одного человека. Власти ОАЭ уверяют, что ситуация с безопасностью контролируется.
Жители в соцсетях описывали мощные взрывы в обоих городах. Из-за напряжения авиакомпании отменяют рейсы: Reuters сообщает, что Lufthansa останавливает полеты в Дубай и обратно на субботу и воскресенье, а Wizz Air приостанавливает сообщение с Израилем, Дубаем, Абу-Даби и Амманом до 7 марта.
Добавим, что посольство США в ОАЭ посоветовало своим дипломатам в Абу-Даби и Дубае прятаться в укрытиях.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о начале «масштабных боевых операций» против Ирана для устранения угроз от тегеранского режима.
Вскоре после израильско-американского удара Иран ответил запуском ракет по Израиля. Кроме того, иранские силы одновременно атаковали американские военные объекты на Ближнем Востоке, в том числе базу в Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.