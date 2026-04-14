Ключевые моменты:
- Куяльник открыл сезон 14 апреля и уже принимает отдыхающих
- Часть услуг можно получить бесплатно — по направлению от семейного врача по программе НСЗУ
- Для заезда нужны базовые медицинские справки, включая анализы и санаторную карту
- Стоимость проживания стартует примерно от 1450–1700 грн в сутки в зависимости от условий
Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко встретилась с медицинским директором санатория «Куяльник» Еленой Василенко. Она рассказала нам алгоритм оформления лечения и перечень обязательных справок.
Отдельно мы проверили условия бесплатной реабилитации по Программе медицинских гарантий — пакет №54 «Реабилитация взрослого и ребенка в амбулаторных условиях», который финансируется через НСЗУ.
Стоимость проживания, процедур и питания мы узнали с официального сайта самого учреждения.
Решили отдохнуть на Куяльнике? С чего начинать?
– Прежде всего, нужно позвонить по бесплатному для всех украинских операторов телефону 0-800-50-50-82, – советует медицинский директор ГП «Клинический санаторий имени Пирогова», врач-невропатолог высшей категории Елена Василенко. – Менеджер задаст вопросы о том, лечение по какому профилю вы хотите пройти. Выяснит, нет ли противопоказаний к выбранному направлению лечения.
По словам медика, если противопоказаний нет, дальше сотрудник поинтересуется, какая медицинская документация у вас уже есть и какую еще нужно будет собрать. При необходимости менеджер свяжет звонящего с врачом для уточнения особенностей лечения конкретного отдыхающего.
В таких условиях человек поедет к нам на курорт уже точно зная, что именно ему показано. И не будет тратить время, если санаторное лечение ему противопоказано.
Если все в порядке, санаторно-курортная карта оформлена, путевка предоставлена или приобретена, либо пациент будет отдыхать без путевки, он звонит и бронирует место на тот срок, когда приедет на лечение.
Какие медицинские справки нужны для посещения Куяльника?
При заезде в санаторий необходимо иметь при себе результаты следующих исследований:
- общий анализ крови;
- общий анализ мочи;
- осмотр гинеколога (для женщин);
- осмотр уролога (для мужчин);
- электрокардиограмму;
- санаторно-курортную карту – справка 072/о.
В стоимость путевки входит трехразовое диетическое питание (порционное, а не шведский стол).
Что лечат на Куяльнике:
- гинекологические заболевания,
- заболевания опорно-двигательного аппарата,
- заболевания позвоночника и спинного мозга,
- заболевания нервной системы,
- заболевания системы кровообращения,
- заболевания кожи,
- урологические заболевания.
Лечение бесплатно. Как получить?
Сотрудничество с НСЗУ
ГП «Клинический санаторий имени Пирогова» в 2025 году заключил договор с НСЗУ относительно реабилитации по пакету услуг №54 «Реабилитация взрослого и ребенка в амбулаторных условиях».
По этому пакету услуг пациент может бесплатно воспользоваться реабилитацией в амбулаторных условиях (без проживания и питания).
Чтобы получить реабилитацию, при наличии заболевания, которое подлежит лечению, нужно обратиться к своему семейному врачу, который выпишет электронное направление на «Нестационарную медицинскую реабилитацию» (КОД А57001).
С электронным направлением пациент обращается к врачу физической и реабилитационной медицины в поликлиническом отделении санатория.
Реабилитация предоставляется по следующим профилям заболевания:
- Опорно-двигательный аппарат – травмы, переломы костей, растяжения, разрывы связок, вывихи, ушибы, остеохондроз, артроз, ревматоидный артрит, послеоперационная реабилитация.
- Нервная система – заболевания позвоночника и спинного мозга, травмы позвоночника, постинсультное состояние, межпозвоночные грыжи, ДЦП, неврит, туннельный синдром.
Какие методы лечения могут предложить:
- консультация врача физической и реабилитационной медицины;
- консультация психолога;
- психотерапия;
- эрготерапия;
- физическая терапия;
- механотерапия;
- ЛФК и т.д.
Сотрудничество с департаментами социальной защиты
Получить бесплатную или частично платную путевку на Куяльник можно также через департаменты социальной защиты.
Кто может получить санаторно-курортное лечение:
- лица с инвалидностью;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
- участники боевых действий;
- ветераны труда;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- члены семей погибших (умерших) защитников Украины.
Как получить путевку?
- Обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН).
- Иметь соответствующий статус и быть зарегистрированным в очереди на получение путевки.
- Наличие государственного или местного финансирования (в 2025 году финансирование санаторно-курортного лечения было приостановлено).
- Иметь правильно оформленную справку 070/о.
Срок санаторно-курортного лечения: от 18 до 21 дня.
Стоимость путевок на нынешний сезон
Поскольку льготных путевок предоставляется немного, санаторий предлагает широкий выбор вариантов проживания для тех, кто не имеет права на бесплатную путевку и оплачивает отдых самостоятельно.
- Однокомнатный двухместный номер «Эконом» (санузел, душ, ТВ) на одного человека без подселения до 1 июня — 1700 грн, с 1 июня по 20 сентября — 1760 грн.
- Однокомнатный двухместный номер «Эконом» с подселением — 1450 грн до 1 июня и 1530 грн летом.
- Номер «Стандарт» — от 1950 грн до 2050 грн.
- «Стандарт улучшенный» — от 2100 грн до 2250 грн.
- «Полулюкс-студия» — от 2350 грн до 2450 грн.
Можно ли брать с собой детей?
Да, отдых с детьми возможен, но за дополнительную плату.
Дополнительное место для ребенка (4–14 лет):
— «Эконом»: 620–670 грн
— «Стандарт» и выше: 680–720 грн
Стоимость популярных медицинских услуг
- Гидрокинезотерапия – 250–300 грн
- Рапная ванна – 250–300 грн
- Душ Шарко – 240–260 грн
- Подводное вытяжение позвоночника – 400 грн
- Гидромассаж – 400 грн
- Грязевые процедуры – 400–650 грн
- Озонотерапия – 180 грн
- Ингаляции – 180 грн
- Тренировки с инструктором – 350 грн
Что выгоднее?
Специалисты советуют брать путевку — она включает лечение, проживание и питание.
Отдельно:
— курсовка: 750 грн (взрослый), 650 грн (ребенок)
— питание: 580 грн
Ранее мы сообщали, что в Одессе может появиться первый частный роддом.
Также «Одесская жизнь» выяснила, почему программой бесплатных медобследований после 40 воспользовались единицы.
Читайте также: Туберкулез излечим: как распознать болезнь и не упустить шанс на выздоровление