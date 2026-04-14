Ключевые моменты:

Куяльник открыл сезон 14 апреля и уже принимает отдыхающих

Часть услуг можно получить бесплатно — по направлению от семейного врача по программе НСЗУ

Для заезда нужны базовые медицинские справки, включая анализы и санаторную карту

Стоимость проживания стартует примерно от 1450–1700 грн в сутки в зависимости от условий

Журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко встретилась с медицинским директором санатория «Куяльник» Еленой Василенко. Она рассказала нам алгоритм оформления лечения и перечень обязательных справок.

Отдельно мы проверили условия бесплатной реабилитации по Программе медицинских гарантий — пакет №54 «Реабилитация взрослого и ребенка в амбулаторных условиях», который финансируется через НСЗУ.

Стоимость проживания, процедур и питания мы узнали с официального сайта самого учреждения.

Решили отдохнуть на Куяльнике? С чего начинать?

– Прежде всего, нужно позвонить по бесплатному для всех украинских операторов телефону 0-800-50-50-82, – советует медицинский директор ГП «Клинический санаторий имени Пирогова», врач-невропатолог высшей категории Елена Василенко. – Менеджер задаст вопросы о том, лечение по какому профилю вы хотите пройти. Выяснит, нет ли противопоказаний к выбранному направлению лечения.

По словам медика, если противопоказаний нет, дальше сотрудник поинтересуется, какая медицинская документация у вас уже есть и какую еще нужно будет собрать. При необходимости менеджер свяжет звонящего с врачом для уточнения особенностей лечения конкретного отдыхающего.

В таких условиях человек поедет к нам на курорт уже точно зная, что именно ему показано. И не будет тратить время, если санаторное лечение ему противопоказано.

Если все в порядке, санаторно-курортная карта оформлена, путевка предоставлена или приобретена, либо пациент будет отдыхать без путевки, он звонит и бронирует место на тот срок, когда приедет на лечение.

Какие медицинские справки нужны для посещения Куяльника?

При заезде в санаторий необходимо иметь при себе результаты следующих исследований:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

осмотр гинеколога (для женщин);

осмотр уролога (для мужчин);

электрокардиограмму;

санаторно-курортную карту – справка 072/о.

В стоимость путевки входит трехразовое диетическое питание (порционное, а не шведский стол).

Что лечат на Куяльнике:

гинекологические заболевания,

заболевания опорно-двигательного аппарата,

заболевания позвоночника и спинного мозга,

заболевания нервной системы,

заболевания системы кровообращения,

заболевания кожи,

урологические заболевания.

Лечение бесплатно. Как получить?

Сотрудничество с НСЗУ

ГП «Клинический санаторий имени Пирогова» в 2025 году заключил договор с НСЗУ относительно реабилитации по пакету услуг №54 «Реабилитация взрослого и ребенка в амбулаторных условиях».

По этому пакету услуг пациент может бесплатно воспользоваться реабилитацией в амбулаторных условиях (без проживания и питания).

Чтобы получить реабилитацию, при наличии заболевания, которое подлежит лечению, нужно обратиться к своему семейному врачу, который выпишет электронное направление на «Нестационарную медицинскую реабилитацию» (КОД А57001).

С электронным направлением пациент обращается к врачу физической и реабилитационной медицины в поликлиническом отделении санатория.

Реабилитация предоставляется по следующим профилям заболевания:

Опорно-двигательный аппарат – травмы, переломы костей, растяжения, разрывы связок, вывихи, ушибы, остеохондроз, артроз, ревматоидный артрит, послеоперационная реабилитация.

Нервная система – заболевания позвоночника и спинного мозга, травмы позвоночника, постинсультное состояние, межпозвоночные грыжи, ДЦП, неврит, туннельный синдром.

Какие методы лечения могут предложить:

консультация врача физической и реабилитационной медицины;

консультация психолога;

психотерапия;

эрготерапия;

физическая терапия;

механотерапия;

ЛФК и т.д.

Сотрудничество с департаментами социальной защиты

Получить бесплатную или частично платную путевку на Куяльник можно также через департаменты социальной защиты.

Кто может получить санаторно-курортное лечение:

лица с инвалидностью;

лица с инвалидностью вследствие войны;

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;

участники боевых действий;

ветераны труда;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны;

члены семей погибших (умерших) защитников Украины.

Как получить путевку?

Обратиться в управление социальной защиты населения (УСЗН). Иметь соответствующий статус и быть зарегистрированным в очереди на получение путевки. Наличие государственного или местного финансирования (в 2025 году финансирование санаторно-курортного лечения было приостановлено). Иметь правильно оформленную справку 070/о.

Срок санаторно-курортного лечения: от 18 до 21 дня.

Стоимость путевок на нынешний сезон

Поскольку льготных путевок предоставляется немного, санаторий предлагает широкий выбор вариантов проживания для тех, кто не имеет права на бесплатную путевку и оплачивает отдых самостоятельно.

Однокомнатный двухместный номер «Эконом» (санузел, душ, ТВ) на одного человека без подселения до 1 июня — 1700 грн, с 1 июня по 20 сентября — 1760 грн.

Однокомнатный двухместный номер «Эконом» с подселением — 1450 грн до 1 июня и 1530 грн летом.

Номер «Стандарт» — от 1950 грн до 2050 грн.

«Стандарт улучшенный» — от 2100 грн до 2250 грн.

«Полулюкс-студия» — от 2350 грн до 2450 грн.

Можно ли брать с собой детей?

Да, отдых с детьми возможен, но за дополнительную плату.

Дополнительное место для ребенка (4–14 лет):

— «Эконом»: 620–670 грн

— «Стандарт» и выше: 680–720 грн

Стоимость популярных медицинских услуг

Гидрокинезотерапия – 250–300 грн

Рапная ванна – 250–300 грн

Душ Шарко – 240–260 грн

Подводное вытяжение позвоночника – 400 грн

Гидромассаж – 400 грн

Грязевые процедуры – 400–650 грн

Озонотерапия – 180 грн

Ингаляции – 180 грн

Тренировки с инструктором – 350 грн

Что выгоднее?

Специалисты советуют брать путевку — она включает лечение, проживание и питание.

Отдельно:

— курсовка: 750 грн (взрослый), 650 грн (ребенок)

— питание: 580 грн

