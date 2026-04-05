В Одессе планируют открыть первый частный роддом в партнерстве с медцентром «Лелека» и девелопером Spatium

Проект предусматривает сочетание современной медицины с условиями уровня 5-звездочного отеля

Частный роддом — откроют ли его в Одессе

Обсуждался вопрос привлечения внутреннего капитала, который, по оценкам экспертов, является значительным, для создания принципиально новых направлений бизнеса. В частности, первого частного роддома на юге Украины, в Одессе.

Проект реализуется в партнерстве с медицинским центром «Лелека» и девелоперской группой Spatium. Он должен объединить медицинский центр и формат пребывания на уровне 5-звездочного отеля.

Киевский медицинский центр «Лелека» — это многопрофильное частное учреждение, специализирующееся на ведении беременности, приеме родов и оказании помощи новорожденным с системами страхования рисков.

«Лелека» — единственное медицинское учреждение в Украине, которое имеет Золотую медаль качества от аккредитационной комиссии Joint Commision International. Эта самая авторитетная международная организация проводит аудит учреждений на соответствие высокому уровню безопасности пациентов. Успешная реализация запланированного проекта позволит «Лелеке» открыть свой филиал в Одессе.

Ранее мы сообщали, что в Одессе после российского обстрела поврежден роддом №5.

