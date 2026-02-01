Ключевые моменты:

Село Лесное прячется на самом юге Одесской области, у границы с Молдовой. Корреспондентка «Одесской жизни» побывала здесь, чтобы своими глазами увидеть место, основанное в XIX веке дочерью первого губернатора Бессарабии графиней Роксаной Стурдзе, и понять, чем оно живёт сегодня.

Во время поездки удалось пообщаться с местными жителями, работниками школы и Дома культуры, старостой села, а также с краеведом Константином Кравченко — автором исторической монографии «Манзыр». Именно его исследования, музейные материалы и архивные документы помогли восстановить детали основания села, развития усадьбы Стурдзе и появления уникального природного заказника.

Из рассказов людей и документов прошлого складывается целостная картина Лесного — не только как исторического места, но и как живой громады со своими традициями, памятью о войне, культурными инициативами и планами на будущее. Здесь рядом существуют графская усадьба и школа, старинный парк и современные проекты, а история не хранится под стеклом, а остаётся частью повседневной жизни.

Кто такая графиня Стурдзе?

Экскурсию начинаем с краеведческого музея — к слову, его признали одним из лучших среди сельских музеев Одесской области.

— Мы живём в уникальном месте. Лесное было основано в 1824 году Роксаной Стурдзе — дочерью первого губернатора Бессарабии Скарлата Стурдзе. Это была очень умная и красивая женщина. Существует легенда, что у неё был роман с первым президентом Греции. Графиня вышла замуж за графа Альберта Эдлинга и в подарок получила три крупных участка земли, на которых и была основана усадьба Манзырь, — рассказывает экскурсовод. — Графиня активно занялась благоустройством земель, и уже в 1828 году здесь были графская усадьба, церковь, приходская школа, здания для переселенцев, заложена лесопарковая зона и создано искусственное озеро.

В музее собрано около 600 исторических экспонатов. К слову, супруга Константина Алексеевича, с которой они вместе уже 52 года, — Надежда — поэтесса. Она выпустила три сборника стихов.

Словарь «ОЖ»

Манзырь — с татарского «ман зир» означает «Богом защищённое». Именно так село называлось до 1945 года.

До войны некоторые уроки проводили в заказнике

Во дворе школы установлен настоящий самолёт времён Второй мировой войны — в честь лётчика-героя Павла Зубко, который был сбит в бою над селом.

В школе нас встретила её руководительница Светлана Мотыль.

— Немало жителей Лесного погибли во время Второй мировой войны, и о каждом из них мы годами собирали сведения. И сейчас многие наши ребята защищают государство. В холле есть стенд, посвящённый нашим защитникам, над которым размещён государственный герб с трезубцем, выложенный гильзами от патронов. Его сделал на фронте наш выпускник Павел Милошев. Есть у нас и защитницы — Марина Фёдорова сейчас воюет на Херсонском направлении, её двое детей учатся в нашей школе. Она всегда просит присылать детские рисунки — на фронте они невероятно вдохновляют, — рассказала Светлана Мотыль.

В школе действует кружок «Юный экскурсовод», его участники неоднократно становились победителями всеукраинских краеведческих конкурсов. Любят дети и прогулки по природному заказнику — до войны учителя проводили там открытые уроки на природе. Сейчас это приграничная зона, и вход в заказник ограничен.

— В школе учатся 135 детей, ещё 25 посещают детский сад. Кстати, в Лесном больше, чем в других сёлах Буджакской громады, многодетных семей. Руководство сельхозпредприятия «Правда» всегда охотно помогает — недавно привезли дрова в детсад, помогает и винодельческое предприятие «Карпаты». Частые гости у нас пограничники, ведь немало выпускников служат на нашей пограничной заставе.

В Лесном есть свой бардовский фестиваль

После школы мы зашли в Дом культуры. Здесь нас встретила Ольга Морозова, художественный руководитель.

— Фишка нашего села — бардовский фестиваль «Манзырская майовка», на который съезжаются исполнители со всей округи. В ландшафтном парке мы готовим шашлыки, уху, глинтвейн.

По словам Ольги Морозовой, Лесное — многонациональное село, большинство жителей — молдаване. А эта нация известна своими талантами. Поэтому в клубе есть гитары, синтезатор, ударные и другие инструменты. Всем этим заведует руководитель Дома культуры Юрий Глыгало. Именно он в своё время создал рок-группу и студию брейк-данса.

— А мечтаем мы о том, чтобы после войны провести двухдневный фестиваль в нашем прекрасном лесу — с палатками, песнями у костра, угощениями, пригласить много гостей. Главное, чтобы наступил мир, — поделилась планами художественный руководитель.

В усадьбе графини теперь лаборатория

Дальше идём к заказнику и оказываемся у озера, которое когда-то велела сделать графиня. С одной стороны стоит церковь, весной отражающаяся в зеркальной глади воды. Рядом — гостиный двор графини Стурдзе. Именно здесь находятся винодельческий завод и администрация предприятия «Правда» (дочернее ООО «Карпаты»). Благодаря стараниям руководства здесь сохранились здание бывшего аграрного училища и сама усадьба.

Нас встречает руководитель предприятия «Правда» Александр Граматик.

— Гостиный двор мы постарались сохранить в первоначальном виде, правда, сделали новую крышу. Здесь остались старые коридоры, комнаты и даже бальный зал. Однако всё это требует значительных вложений, — рассказывает руководитель.

По словам Александра Граматика, винодельческому заводу столько же лет, сколько и селу. Сегодня предприятие производит виноматериал из традиционных бессарабских сортов винограда. В бывшей усадьбе графини сейчас размещается лаборатория.

— У нас отличные подвалы, нам есть что показать. Думаю, после войны мы сможем привлечь инвесторов. В прошлом году у нас проходил Международный экономический форум, на котором присутствовали послы, консулы европейских стран, учёные. Я провёл для них экскурсию, и они проявили большой интерес к нашим идеям, — отметил руководитель завода.

Без дорог, но с «Дорогой домой»

Мы познакомились и с Иларионом Мустяцей — старостой Лесненского старостинского округа. По его словам, Лесное — одно из самых благоустроенных сёл в громаде. Здесь есть детские и спортивные площадки, лицей, детский сад, библиотека, магазины, кафетерии, а также супермаркет, который был достроен уже во время войны.

— Между прочим, это единственный супермаркет в Буджакской громаде, — отмечает староста.

Иларион Мустяца перечисляет и другие преимущества села: богатая история, ботанический заказник, исторические объекты, музей, памятники. В Лесном хорошо работает коммунальное хозяйство, которым руководит Павел Якимов. Школа и местное предприятие уже второй год реализуют проект «Дорога домой», в рамках которого школьники высадили почти пятьсот деревьев вдоль дороги к селу.

Недавно в селе появилась беседка с водой из скважины для отдыха — это подарок от предприятия «Правда». В планах — восстановление детского палаточного лагеря в лесу, который когда-то здесь работал.

Кроме того, по словам старосты, Лесное — лидер по рождаемости в громаде: в прошлом году здесь родилось 11 малышей.

— Чего нам действительно не хватает, — говорит Иларион Мустяца, — так это нормальной автомобильной дороги: первые три километра на подъезде хорошие, а дальше — бездорожье.

По словам старосты, в этом году дорогу к селу снова внесли в областной план строительства, хотя и в прошлом году Лесное там уже было, но работы так и не начались.

— Но главное — чтобы закончилась война, — подытоживает староста.

И всё же хочется верить, что война закончится и многонациональное Лесное, где живут молдаване, украинцы, русские и рома, снова будет радушно встречать гостей.

Справка «ОЖ»: из истории Лесного

В 1841 году граф Эдлинг получил катаракту обоих глаз, позже заболел лихорадкой. После смерти графа графиня построила клинику для лечения глазных заболеваний.

Графиня вместе с братом Александром Стурдза занималась благотворительной деятельностью: они основали в Одессе Архангело-Михайловский женский монастырь, женское благотворительное общество, Благовещенский приют, богадельню сердобольных сестёр, позже переименованную в «Одесскую Стурдзовскую богадельню».

В 1844 году лес и сад в Лесном царским указом получили статус природного заповедника, где выращивали множество лекарственных трав и редких растений.

В 1896 году на средства князя Гагарина, родственника графини, в Манзыре была создана глазная больница, куда приезжали лечиться со всей губернии. Позже усадьба получила название Гагарина—Стурдзе.

Справка «ОЖ»: Лесное — рай для ботаников

В уникальном ботаническом лесу растёт большое количество лекарственных трав. Среди деревьев — дубы, три сиреневые рощи, можжевельник. Есть здесь и дуб-дедушка, которому более 200 лет. Встречается редкое дерево унаби, которое местные называют Божьим мёдом. Растут ясень, акация, хвойные породы. А лесненские первоцветы известны своим ароматом на весь край — это пролесник двулистный, крокус сетчатый, лесные фиалки, леонтица одесская.

Для иллюстрации материала использованы фотографии Константина Кравченко и авторки