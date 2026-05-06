Ключевые моменты:

Ветеран с тяжелым ранением признается: самое болезненное после войны — слышать от людей «сам виноват»

Жена военнопленного три года ждала мужа и просит не задавать семьям страшных вопросов

Родные погибших военных говорят: после утраты больше всего хочется человечности и тишины

В громаде ветеранам помогают с реабилитацией, работой и психологической поддержкой

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева пообщалась с ветеранами, семьями пленных и погибших военных из Бессарабской громады Одесской области. Ветеран Олег Левицкий, который после ранения потерял функциональность руки, жена освобожденного из плена военного Валерия Костерина и сестра погибшего защитника Ольга Вахновская откровенно рассказали о жизни после фронта, человеческой бестактности, потерях и попытках заново научиться жить в мирном мире. Также в материале — комментарии психолога, специалиста по сопровождению ветеранов и представителей громады о поддержке военных и их семей.

«От некоторых слов хочется выть» — ветеран о высказываниях односельчан

Олег Левицкий — ветеран войны из поселка Серпневое. Ему 38 лет. С началом большой войны Олег вступил в ряды ВСУ. Воевал на Донецком направлении, как сам говорит, недолго — полгода. В августе 2025 года получил тяжелое ранение, в результате которого у него нет двух пальцев и не функционирует правая рука. Олега списали, он получил инвалидность и сейчас живет в родном селе вместе с мамой.

— Громада выделила двадцать тысяч гривен на реабилитацию, получаю и ежемесячно от громады две тысячи гривен. Пробовал устроиться на работу, но одна рука не работает, а другая дрожит при нагрузке. Живу с мамой, помогаю ей по хозяйству. Если кто-то спрашивает меня о войне — избегаю разговора. Я не просто не хочу об этом говорить, даже слышать не могу, — рассказывает Олег. — И больше не смотрю военные фильмы. Вообще между войной и этой жизнью огромная пропасть — там все другое, и отношения тоже. Мне не нужно сочувствие, хотелось бы просто уважения. Ведь когда слышишь от людей: «Тебя туда никто не посылал, сам виноват, что с тобой такое случилось», — хочется выть.

Поддержка есть, а общения нет

Игорь Семенюк, житель поселка Бессарабское, прошел две войны — в Афганистане и в Украине. Кадровый военный, из рядов ВСУ он был списан по возрасту. Имеет много наград от Минобороны и Генштаба ВСУ.

Игорь работал в военкомате, а в 2016 году ушел в АТО. Во время большой войны воевал на Херсонском и Николаевском направлениях в артиллерийской разведке.

— Война в Афганистане и в Украине очень отличается. Там твой враг не говорил с тобой на одном языке, и эта война — гораздо страшнее. Вернулся домой — и такое чувство, будто мы здесь никому не нужны. Да, хорошо, что есть патриотические мероприятия, нас поддерживают финансово, но нет общения. Сейчас работаю в хлебопекарне, доставляю хлеб. Кроме этого, занимаюсь общественной деятельностью как заместитель главы Бессарабского союза ветеранов — чтобы помочь побратимам, таким, как я сам.

Чем помогает громада ветеранам и семьям военных?

Бессарабский поселковый совет одним из первых в Одесской области создал при совете сектор ветеранской политики. Его возглавляет ветеран войны Леонид Киселар. Чем же здесь помогают ветеранам войны?

— С какими проблемами чаще всего обращаются?

— На сегодняшний день в громаде 317 ветеранов войны. В основном ребята и их близкие обращаются по поводу получения статуса ветерана, участника боевых действий, инвалида войны и так далее. Также ветеранов беспокоят вопросы трудоустройства, лечения, жилищные проблемы, получения средств реабилитации. С выделением земельных участков совсем проблематично — во время войны земля в Украине не предоставляется. Ветеранам трудно это осознать, ведь они воевали за нее, потеряли здоровье на войне, а получить землю не могут. Думаю, для них нужно было бы сделать исключение, ведь в селе земля — это возможность работать, вести хозяйство.

— Удается ли помочь?

— В прошлом году за счет громады восемь ветеранов прошли курс оздоровления в реабилитационном центре на море. Пятеро защитников получили от государства компенсацию на получение жилья — более двух миллионов. За прошлый год громада по Комплексной программе поддержки военных и их семей потратила четыре миллиона гривен. Из них 53 раненым военным была выделена одноразовая помощь на сумму более миллиона гривен. Громада предоставляет ежемесячные стипендии ветеранам-инвалидам, ежеквартальную помощь семьям погибших и пропавших без вести. Пять тысяч гривен получают дети погибших перед учебным годом.

Прежде всего нужно выговориться

Ирина Иванова, специалист по сопровождению ветеранов Бессарабской громады, — первый человек, к которому идут после возвращения с войны. Ирина рассказывает им о льготах, программах, объясняет, куда обращаться, какие справки нужны, и сама почти за руку проводит по кабинетам.

— Сейчас у меня в работе 110 дел, и это не только ветераны, но и члены семей погибших, пропавших без вести, пленных. Ребятам, которые приходят с войны психологически нестабильными, прежде всего необходимо выговориться. Для них очень важно, как мы, гражданские, их воспринимаем, и обычное доброе слово.

Будьте внимательны и проявляйте чуткость

Психологом ветеранского сектора Светлана Чернева работает не так давно, но поделиться опытом и советами всегда готова.

— Светлана, с какими вопросами к вам обращаются чаще всего?

— Ребята, прошедшие войну, довольно тяжело адаптируются к гражданской жизни, поэтому нуждаются в особом отношении. В моей практике был один случай, когда военный, вернувшийся домой, начал бросаться на жену и детей. Испуганная женщина привела его ко мне. Начали общаться. Он сказал: «Я понимаю, что теряю самоконтроль, но ничего не могу поделать. Три года на войне моей семьей были побратимы. Именно они были для меня на первом месте. Я отвык от этой жизни. А тут еще сосед наговорил, что жена гуляла, пока я воевал, вот меня и понесло». Работать с ним нам пришлось несколько месяцев, сейчас все хорошо.

— С кем труднее всего говорить?

— Труднее всего — с родственниками погибших. Особенно с матерями — большинство из них носят свое горе в себе, не хотят ни с кем общаться, теряют смысл жизни. Для них очень важно не оставаться с этим наедине, хорошо, когда рядом дети и внуки. Одна мать погибшего парня приходит к нам только для того, чтобы выговориться.

— Что больше всего способствует адаптации ветеранов в обществе?

— Для более быстрой адаптации ветеранов войны всем ребятам рекомендую скорее выйти на работу, попасть в коллектив, где есть определенные задачи и цели — так легче переключиться. Мы тесно сотрудничаем с центром занятости, где ветеранам помогают трудоустроиться и пройти переквалификацию.

— Ваш совет — как общаться, чтобы не обидеть ребят, которые воевали?

— Если вы не знаете, как общаться с ветераном, инвалидом войны, членами семей пропавших без вести или пленных, лучше говорите о бытовых, обычных вещах, не затрагивайте болезненные темы. Если человек захочет — он сам начнет рассказывать. Тогда уже больше слушайте, проявите чуткость, уважение и поддержите добрым словом.

Возможностей много, главное — желание

По словам Людмилы Крамчаниновой, руководителя Бессарабского отдела центра занятости, возможностей найти работу участникам боевых действий (УБД) центр предоставляет много — было бы желание:

— Недавно двое ребят получили через центр занятости ваучеры для переквалификации на сумму 33260 гривен. Один поступил в Киевский университет, другой — в Одесский. По проекту «єРобота» трое ветеранов начали свое дело. Один открыл магазин, второй расширил уже существующий бизнес, третий создал фирму по установке солнечных панелей и еще взял на работу побратима.

Родные военных: «Люди, не делайте еще больнее!»

Валерия Костерина из поселка Соборное три года ждала мужа из плена и дождалась — в начале апреля Владимир вернулся домой, сейчас проходит реабилитацию во Львове.

— Я не знаю, что бы со мной было, если бы не поддержка моей семьи и если бы меня не вдохновлял мой десятилетний сын Никита. Особенно больно, когда люди задавали глупые вопросы, вроде: «А ты уверена, что он в плену? Его, наверное, давно убили» или «Почему его так долго не меняют? Может, он к рашке переметнулся». Очень прошу всех: думайте, что говорите человеку, оказавшемуся в беде, не делайте еще больнее! — призывает Валерия.

Ольга Вахновская, сестра погибшего Дениса Царана из поселка Буджак:

— После гибели брата тяжелее всего было маме. Я как-то справлялась — у меня муж, дети, заботы. А она замкнулась в себе. «Не знаю, что бы со мной было, если бы не вы и внуки», — говорит мама. А вот некоторые люди совсем потеряли чувство такта. Когда после гибели Дениса мы получили от государства деньги, мне один односельчанин сказал: «Вовремя Денис погиб, теперь вы заживете на широкую ногу»… Что на это можно ответить? Просто прошу всех — не лезьте в душу. Никому не желаю такого горя, никакие деньги не заменят родного человека. Не дай вам Бог пережить то, что мы переживаем каждый день.

Читайте также: