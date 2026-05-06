Ключевые моменты:

  • Ветеран с тяжелым ранением признается: самое болезненное после войны — слышать от людей «сам виноват»
  • Жена военнопленного три года ждала мужа и просит не задавать семьям страшных вопросов
  • Родные погибших военных говорят: после утраты больше всего хочется человечности и тишины
  • В громаде ветеранам помогают с реабилитацией, работой и психологической поддержкой

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева пообщалась с ветеранами, семьями пленных и погибших военных из Бессарабской громады Одесской области. Ветеран Олег Левицкий, который после ранения потерял функциональность руки, жена освобожденного из плена военного Валерия Костерина и сестра погибшего защитника Ольга Вахновская откровенно рассказали о жизни после фронта, человеческой бестактности, потерях и попытках заново научиться жить в мирном мире. Также в материале — комментарии психолога, специалиста по сопровождению ветеранов и представителей громады о поддержке военных и их семей.

«От некоторых слов хочется выть» — ветеран о высказываниях односельчан

олег левицкий
Олег Левицкий — ветеран войны из поселка Серпневое

Олег Левицкий — ветеран войны из поселка Серпневое. Ему 38 лет. С началом большой войны Олег вступил в ряды ВСУ. Воевал на Донецком направлении, как сам говорит, недолго — полгода. В августе 2025 года получил тяжелое ранение, в результате которого у него нет двух пальцев и не функционирует правая рука. Олега списали, он получил инвалидность и сейчас живет в родном селе вместе с мамой.

— Громада выделила двадцать тысяч гривен на реабилитацию, получаю и ежемесячно от громады две тысячи гривен. Пробовал устроиться на работу, но одна рука не работает, а другая дрожит при нагрузке. Живу с мамой, помогаю ей по хозяйству. Если кто-то спрашивает меня о войне — избегаю разговора. Я не просто не хочу об этом говорить, даже слышать не могу, — рассказывает Олег. — И больше не смотрю военные фильмы. Вообще между войной и этой жизнью огромная пропасть — там все другое, и отношения тоже. Мне не нужно сочувствие, хотелось бы просто уважения. Ведь когда слышишь от людей: «Тебя туда никто не посылал, сам виноват, что с тобой такое случилось», — хочется выть.

Поддержка есть, а общения нет

Игорь Семенюк, житель поселка Бессарабское, прошел две войны — в Афганистане и в Украине
Игорь Семенюк, житель поселка Бессарабское, прошел две войны — в Афганистане и в Украине

Игорь Семенюк, житель поселка Бессарабское, прошел две войны — в Афганистане и в Украине. Кадровый военный, из рядов ВСУ он был списан по возрасту. Имеет много наград от Минобороны и Генштаба ВСУ.

Игорь работал в военкомате, а в 2016 году ушел в АТО. Во время большой войны воевал на Херсонском и Николаевском направлениях в артиллерийской разведке.

— Война в Афганистане и в Украине очень отличается. Там твой враг не говорил с тобой на одном языке, и эта война — гораздо страшнее. Вернулся домой — и такое чувство, будто мы здесь никому не нужны. Да, хорошо, что есть патриотические мероприятия, нас поддерживают финансово, но нет общения. Сейчас работаю в хлебопекарне, доставляю хлеб. Кроме этого, занимаюсь общественной деятельностью как заместитель главы Бессарабского союза ветеранов — чтобы помочь побратимам, таким, как я сам.

Чем помогает громада ветеранам и семьям военных?

Ветеран войны Леонид Киселар
Руководитель сектора ветеранской политики в Бессарабском поселковом совете, ветеран войны Леонид Киселар

Бессарабский поселковый совет одним из первых в Одесской области создал при совете сектор ветеранской политики. Его возглавляет ветеран войны Леонид Киселар. Чем же здесь помогают ветеранам войны?

— С какими проблемами чаще всего обращаются?

— На сегодняшний день в громаде 317 ветеранов войны. В основном ребята и их близкие обращаются по поводу получения статуса ветерана, участника боевых действий, инвалида войны и так далее. Также ветеранов беспокоят вопросы трудоустройства, лечения, жилищные проблемы, получения средств реабилитации. С выделением земельных участков совсем проблематично — во время войны земля в Украине не предоставляется. Ветеранам трудно это осознать, ведь они воевали за нее, потеряли здоровье на войне, а получить землю не могут. Думаю, для них нужно было бы сделать исключение, ведь в селе земля — это возможность работать, вести хозяйство.

— Удается ли помочь?

— В прошлом году за счет громады восемь ветеранов прошли курс оздоровления в реабилитационном центре на море. Пятеро защитников получили от государства компенсацию на получение жилья — более двух миллионов. За прошлый год громада по Комплексной программе поддержки военных и их семей потратила четыре миллиона гривен. Из них 53 раненым военным была выделена одноразовая помощь на сумму более миллиона гривен. Громада предоставляет ежемесячные стипендии ветеранам-инвалидам, ежеквартальную помощь семьям погибших и пропавших без вести. Пять тысяч гривен получают дети погибших перед учебным годом.

Прежде всего нужно выговориться

Ирина Иванова, специалист по сопровождению ветеранов Бессарабской громады
Ирина Иванова, специалист по сопровождению ветеранов Бессарабской громады

Ирина Иванова, специалист по сопровождению ветеранов Бессарабской громады, — первый человек, к которому идут после возвращения с войны. Ирина рассказывает им о льготах, программах, объясняет, куда обращаться, какие справки нужны, и сама почти за руку проводит по кабинетам.

— Сейчас у меня в работе 110 дел, и это не только ветераны, но и члены семей погибших, пропавших без вести, пленных. Ребятам, которые приходят с войны психологически нестабильными, прежде всего необходимо выговориться. Для них очень важно, как мы, гражданские, их воспринимаем, и обычное доброе слово.

Будьте внимательны и проявляйте чуткость

Ирина Иванова, специалист по сопровождению ветеранов и Светлана Чернева, психолог сектора ветеранской политики
Ирина Иванова (слева), специалист по сопровождению ветеранов, и Светлана Чернева (справа), психолог сектора ветеранской политики

Психологом ветеранского сектора Светлана Чернева работает не так давно, но поделиться опытом и советами всегда готова.

— Светлана, с какими вопросами к вам обращаются чаще всего?

— Ребята, прошедшие войну, довольно тяжело адаптируются к гражданской жизни, поэтому нуждаются в особом отношении. В моей практике был один случай, когда военный, вернувшийся домой, начал бросаться на жену и детей. Испуганная женщина привела его ко мне. Начали общаться. Он сказал: «Я понимаю, что теряю самоконтроль, но ничего не могу поделать. Три года на войне моей семьей были побратимы. Именно они были для меня на первом месте. Я отвык от этой жизни. А тут еще сосед наговорил, что жена гуляла, пока я воевал, вот меня и понесло». Работать с ним нам пришлось несколько месяцев, сейчас все хорошо.

— С кем труднее всего говорить?

— Труднее всего — с родственниками погибших. Особенно с матерями — большинство из них носят свое горе в себе, не хотят ни с кем общаться, теряют смысл жизни. Для них очень важно не оставаться с этим наедине, хорошо, когда рядом дети и внуки. Одна мать погибшего парня приходит к нам только для того, чтобы выговориться.

— Что больше всего способствует адаптации ветеранов в обществе?

— Для более быстрой адаптации ветеранов войны всем ребятам рекомендую скорее выйти на работу, попасть в коллектив, где есть определенные задачи и цели — так легче переключиться. Мы тесно сотрудничаем с центром занятости, где ветеранам помогают трудоустроиться и пройти переквалификацию.

— Ваш совет — как общаться, чтобы не обидеть ребят, которые воевали?

— Если вы не знаете, как общаться с ветераном, инвалидом войны, членами семей пропавших без вести или пленных, лучше говорите о бытовых, обычных вещах, не затрагивайте болезненные темы. Если человек захочет — он сам начнет рассказывать. Тогда уже больше слушайте, проявите чуткость, уважение и поддержите добрым словом.

Возможностей много, главное — желание

Людмила Крамчанинова, руководитель Бессарабского отдела центра занятости
Людмила Крамчанинова, руководитель Бессарабского отдела центра занятости

По словам Людмилы Крамчаниновой, руководителя Бессарабского отдела центра занятости, возможностей найти работу участникам боевых действий (УБД) центр предоставляет много — было бы желание:

— Недавно двое ребят получили через центр занятости ваучеры для переквалификации на сумму 33260 гривен. Один поступил в Киевский университет, другой — в Одесский. По проекту «єРобота» трое ветеранов начали свое дело. Один открыл магазин, второй расширил уже существующий бизнес, третий создал фирму по установке солнечных панелей и еще взял на работу побратима.

Родные военных: «Люди, не делайте еще больнее!»

Валерия Костерина из поселка Соборное три года ждала мужа из плена и дождалась — в начале апреля Владимир вернулся домой, сейчас проходит реабилитацию во Львове.

Володя, Никита и Валерия Костерины
Володя, Никита и Валерия Костерины

— Я не знаю, что бы со мной было, если бы не поддержка моей семьи и если бы меня не вдохновлял мой десятилетний сын Никита. Особенно больно, когда люди задавали глупые вопросы, вроде: «А ты уверена, что он в плену? Его, наверное, давно убили» или «Почему его так долго не меняют? Может, он к рашке переметнулся». Очень прошу всех: думайте, что говорите человеку, оказавшемуся в беде, не делайте еще больнее! — призывает Валерия.

Ольга Вахновская, сестра погибшего Дениса Царана из поселка Буджак:

Ольга Вахновская с мамой Радикой Царан — сестра и мать погибшего защитника Дениса Царана
Ольга Вахновская с мамой Радикой Царан — сестра и мать погибшего защитника Дениса Царана

— После гибели брата тяжелее всего было маме. Я как-то справлялась — у меня муж, дети, заботы. А она замкнулась в себе. «Не знаю, что бы со мной было, если бы не вы и внуки», — говорит мама. А вот некоторые люди совсем потеряли чувство такта. Когда после гибели Дениса мы получили от государства деньги, мне один односельчанин сказал: «Вовремя Денис погиб, теперь вы заживете на широкую ногу»… Что на это можно ответить? Просто прошу всех — не лезьте в душу. Никому не желаю такого горя, никакие деньги не заменят родного человека. Не дай вам Бог пережить то, что мы переживаем каждый день.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме