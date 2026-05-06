Ключевые моменты:

Анатолий Грицик находится в российском плену с мая 2022 года

Семья самостоятельно ищет информацию о его местонахождении и состоянии здоровья

По словам сестры, пленного держат в одиночной камере и подвергают пыткам

Родные «азовцев» считают, что процесс обмена продвигается слишком медленно

Уважение от украинцев и агрессия у врагов

Напомним, Анатолий Грицик находится в российском плену с мая 2022 года. Оккупанты заключили его на Донетчине как заместителя командира полка «Азов», хотя он уже длительное время был на пенсии.

Его послужной список заслуживает уважения среди украинцев и вызывает агрессию у врагов.

Анатолий в 2014 году встал на защиту целостности государства. Тогда он приступил к обязанностям заместителя командира полка «Азов». Вместе с подчиненными он бывал под обстрелами. Получил тяжелые ранения. И всегда ценил крепкий характер и выдержку ребят, с которыми выполнял боевые задачи.

Анатолий Грицик был закален в боях: участвовал в боевых действиях в Югославии и Боснии. Преданно служил народу Украины и остается верным сыном своей страны. Имеет благодарности, награды, среди которых медаль «За безупречную службу» III степени. Все это при аресте было изъято.

И хотя в 2018 году он вышел в отставку, так как сказались ранения, его судили и удерживают в плену как военнопленного.

На начало полномасштабного вторжения России Анатолий Грицик вместе с женой жили в городе Мангуш и держали небольшой бизнес. Это не помешало оккупантам арестовать супругов, подвергать издевательствам и пыткам и, отпустив, на следующий день снова закрыть в СИЗО и снова жестоко избивать. Через 45 суток жену отпустили, а над Анатолием продолжили издеваться, придумывая самые страшные пытки.

Гражданский или военный?

Парадокс в том, что украинская сторона рассматривает плен Анатолия как удержание гражданского лица, а Россия устроила над ним судилище как над одним из командиров «Азова».

С тех пор как военный попал в плен, о месте его пребывания родные узнавали и узнают по своим каналам и сообщают государственным службам и международным организациям.

К сожалению, ни Национальное информационное бюро 16-48, ни Координационный штаб, ни Служба безопасности Украины, ни Международный Красный Крест ни разу не оказали семье помощи в поисках Анатолия. До судилища его и таких, как он, удерживали в Ростовском СИЗО. Над ними издевались и неделями не кормили. Впрочем, как и сегодня в СИЗО Новочеркасска.

«Одесская жизнь» публиковала, что судилище над 22 военнопленными из полка «Азов», защищавшими Мариуполь, началось 14 июня 2023 года. Суд признал их виновными и, в частности, Анатолия Грицика приговорил к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Более того, указано, что срок отбывания наказания должен исчисляться со дня вступления приговора в законную силу, а не со дня его ареста.

«Никто за него не борется и не собирается возвращать домой»

На сегодняшний день он находится в Новочеркасском СИЗО. Его удерживают в одиночной камере и ежедневно подвергают пыткам. С особой жестокостью россияне издеваются над «азовцами».

И снова о его местонахождении узнали родные, сообщив Международному Красному Кресту. Однако спустя некоторое время Наталии, сестре Анатолия, позвонил представитель международной организации со словами: «Там такого нет».

– Звонили мне из Международного Красного Креста и сказали, что такого в Новочеркасском СИЗО нет. Я отправила им кипу документов, что мой брат там находится. Сейчас через адвоката сделала запрос в Новочеркасское СИЗО, чтобы предоставить документы в Координационный штаб и Международный Красный Крест, что Грицик Анатолий сейчас находится в этом СИЗО, потому что у них он не подтвержден. Ездила 19 апреля в Киев, общалась с представителем ОБСЕ. Там взяли информацию — и все. У меня складывается впечатление, что никто за него не борется и не собирается возвращать домой, в Украину! – говорит Наталия.

В одиночной камере и без лечения

Ребята, вернувшиеся из плена, рассказали родным Анатолия Грицика, что врачи выявили у него гепатит С. Из одиночной камеры, которая находится в ужасном состоянии, его не взяли в больницу и не собираются лечить. Даже забирают те лекарства, которые ему через знакомых передают родные.

– Как нам сообщили, его постоянно бьют. Бьют в пах. У него еще проблемы с почками, все ребра переломаны, на одной руке пальцы почти не работают. Его видели несколько дней назад. Сейчас принимает обезболивающие, которые удалось передать. После каждой пытки Толя едва живой. И хотя брат мужественно переносит российские пытки, у меня сердце обливается кровью, ведь ресурсы человеческого организма не бесконечны, – сокрушается Наталия.

«Мы добываем информацию сами»

– Люди, которые находятся на той стороне, подвергают себя опасности, сообщая нам о местонахождении наших родных, об их здоровье. Складывается впечатление, что властные структуры не стараются найти каждого нашего пленного, а только ждут от нас каких-то новых фактов. У них же есть какие-то рычаги влияния для получения достоверной информации. Мы добываем информацию сами и передаем ее в Красный Крест и Координационный штаб.

К сожалению, обмен идет очень маленькими группами, а наших людей в плену чрезвычайно много, и среди них множество больных. И кто знает, все ли они вернутся домой… Многие пленные в российских тюрьмах заканчивают жизнь самоубийством. Посмотрите, какими измученными возвращаются наши ребята и девушки, прошедшие через российские застенки. И какими упитанными выглядят российские военнопленные. Разве это справедливо? – размышляет Наталия.

Почему страна не готова платить за «азовцев»?

Апелляционная жалоба на приговор Южного окружного военного суда была подана адвокатом 26 марта 2025 года. Уже больше года Анатолий Грицик с группой пленных ждет заседания апелляционного суда. Они вторые в очереди. Однако российская сторона не спешит рассматривать данную жалобу.

Как рассказывает сестра Анатолия Грицика, родным пленных стало известно, что Россия хочет за «азовцев» «очень много». Украина не готова «заплатить» такую цену. Им говорят потерпеть.

– Плен – это ад, это страшное испытание не только для моего брата, но и для всей нашей семьи. Тем более невыносимо больно и обидно, когда сталкиваешься со стеной равнодушия и неизвестности. Но, несмотря на отчаяние, приходится собирать себя и снова бороться за брата и за таких же, как он, украинских пленных, – признается Наталия.

Враг всячески старается не давать официального подтверждения, что Анатолий Грицик находится у них в плену, ведь без официального подтверждения его не внесут в списки на обмен. А это дает возможность издеваться над пленным «азовцем». Хотя об обмене сейчас, к сожалению, речь и не идет.

Ради того чтобы ускорить этот процесс, который даст воину шанс на жизнь, государство должно передать информацию Международному Комитету Красного Креста о местонахождении Анатолия Грицика вместе с данными о состоянии здоровья для включения в списки на обмен как человека, нуждающегося в особом внимании. Но пока только его родные бьются как рыба об лед…

