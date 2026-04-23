Ключевые моменты:

В Одессе возобновляют GPS-мониторинг трамваев и троллейбусов.

Контракт на 1,3 млн грн заключён с новым подрядчиком.

Транспорт оснастят системой экстренной связи с полицией.

Онлайн-навигация транспорта в Одессе: что изменится

Коммунальное предприятие Одесгорэлектротранс в ближайшее время восстановит систему онлайн-мониторинга движения электротранспорта. Теперь пассажиры снова смогут отслеживать маршруты трамваев и троллейбусов через мобильные приложения, веб-сервисы и электронные табло на остановках.

По итогам тендера подрядчиком стала киевская компания «Центральный маршрутизатор». Договор с ней был подписан 17 апреля. Сумма контракта составляет 1,3 млн грн и предусматривает техническое сопровождение системы GPS-мониторинга.

Новый договор должен обеспечить стабильную работу системы и регулярное информирование пассажиров о движении транспорта.

Параллельно в Одессе началось обновление технического оборудования подвижного состава. Планируется замена GPS-трекеров и внедрение системы экстренной связи, включая «тревожную кнопку» для вызова полиции.

Глава КП «ОМЕТ» Николай Литовчук отмечает, что усиление безопасности связано с ростом числа инцидентов в транспорте — от вандализма до серьёзных угроз пассажирам.

В настоящее время эксперты рассматривают возможность как полной замены трекеров, так и адаптации существующих систем к новым требованиям безопасности. На модернизацию оборудования город дополнительно планирует направить ещё 1,3 млн грн.

Система онлайн-навигации была недоступна после остановки движения в декабре 2025 года из-за атак на энергетическую инфраструктуру. Тогда запуск мониторинга отложили, а после возобновления работы транспорта в марте 2026 года прежний контракт с оператором уже истёк.

