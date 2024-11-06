Новости Одессы и Одесской области

Питание в школах: нравится ли оно одесским детям — опрос

Питание в школах: нравится ли оно одесским детям — опрос

В одесских школах внедряют здоровое питание и модернизируют пищеблоки. Журналисты «Одесской жизни» спросили одесситов и гостей города, как они относятся к школьному меню.

Опрос проходил в Городском саду рядом с Дерибасовской улицей.Прохожих спросили, нравится ли, как кормят в школе и нужно ли менять школьное питание?

Ответы были разные, какие именно, смотрите на ютуб-канале «Одесской жизни»:

Напомним, Одесская область принимает участие в проекте по переоснащению школьных столовых и внедрению там новой системы питания детей. Пока не все школы имеют ресурсы на обновление, а сами ученики часто недовольны вкусом новых блюд.

Читайте также:

 

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua