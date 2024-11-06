Питание в школах: нравится ли оно одесским детям — опрос

Опрос проходил в Городском саду рядом с Дерибасовской улицей.Прохожих спросили, нравится ли, как кормят в школе и нужно ли менять школьное питание?

Ответы были разные, какие именно, смотрите на ютуб-канале «Одесской жизни»:

Напомним, Одесская область принимает участие в проекте по переоснащению школьных столовых и внедрению там новой системы питания детей. Пока не все школы имеют ресурсы на обновление, а сами ученики часто недовольны вкусом новых блюд.

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