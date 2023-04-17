Профессия пожарного: вызов в любой момент, прилеты и побратимство

Пожарные и спасатели приходят на помощь, когда случается несчастье, или когда нужно снять с высокого дерева котенка. Их работа полна рисков и опасностей, а война только прибавила нагрузок. «Одесская жизнь» пообщалась с начальником караула пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Одесской области Владиславом Игнатьевым.

Физическая подготовка и знание психологии

Профессию пожарного Владислав выбрал заранее. Хотел спасать жизнь, тушить пожары. Много узнавал о своей будущей специальности. А когда решил окончательно, поступил в Черкасский институт пожарной безопасности. Правда, родные не очень обрадовались тому, что Влад выбрал такую профессию.

— Конечно, много времени в институте отводилось на физическую подготовку, — вспоминает Влад. — Мы бегали в защитных дыхательных аппаратах, проходили через всякие испытания, преодолевали полосу препятствий. Изучали и психологию: кроме общих знаний, изучали разные состояния, разные ситуации, которые могут произойти.

Когда заканчивал обучение в институте, началась война. Курс Владислава выпустили досрочно. И он отправился работать в одну из пожарных частей Одессы. Пройдя стажировку, лейтенант службы гражданской защиты Владислав Игнатьев стал начальником караула седьмой Государственной пожарно-спасательной части.

Караул — график работы пожарного

— Караул — как семья, мы — братья, — рассказывает Влад. — Поддерживаем друг друга на пожаре, следим, как работают. И каждый уверен в собрате. Дежурят пожарные сутки через три — с восьми до восьми часов утра следующего дня. Заступающий караул принимает и проверяет технику.

Влад, как начальник караула, распределяет людей по машинам. Каждый из боевого расчета знает свое место, свои обязанности: кто рукав на линию прокладывает, кто гасит, кто помогает. Проходят и занятия по специальной подготовке.

— Мы отрабатываем оперативные карты и планы пожаротушения на различные крупные объекты: куда заходить, откуда выходить, куда подавать стволы, где находятся ближайшие гидранты, пожарные водоемы. Когда приезжаем на объект, руководствуемся этим планом, – рассказывает Влад. — Бывают задачи в отряде спасательного назначения: проходим разные лабиринты в дыхательных аппаратах. А по тревоге должны быть готовы уехать в любой момент.

Что должен уметь пожарный

В первую очередь пожарный должен быть выносливым, убежден Влад. Потому что его труд имеет очень тяжелую как физическую, так и психологическую нагрузку на человека. К тому же пожарный должен оперативно мыслить, решая задачи, и стараться не брать близко к сердцу события, происходящие при тушении пожара.

— Мы каждый день сталкиваемся с человеческими страданиями, смертью, — подчеркивает пожарный. — Все мы люди, и некоторые события случаются очень болезненные.

Чтобы преодолеть тяжелые впечатления, с пожарными после очень тяжелых случаев работают психологи. Обсуждают чрезвычайные ситуации, в которых непосредственно участвовали, по приезде с пожара и в самом карауле.

— Все пожарные должны быть положительно настроены, — подчеркивает Влад. — Оптимизм побеждает пессимизм.

Воспоминания о «Ривьере»: «как будто в каком-то блокбастере»

С началом войны к ликвидации бытовых пожаров добавилась ликвидация последствий ракетных ударов по инфраструктуре и жилым объектам. Работа стала более опасной – ведь снаряды могут детонировать и во время того, как пожарные непосредственно гасят пламя. А иногда коллегам Власть приходилось укротить огонь и при обстрелах.

Впервые Владиславу пришлось уехать на прилет, когда он еще стажировался. Ночью с восьмого на девятое мая рашисты попали в торговый центр «Ривьера».

— Очень тяжело первый раз было. Раздалась воздушная тревога, а потом наша, пожарная тревога. По вызову выехали пожарные подразделения, наверное, с половины города. Очень много техники, людей – территория очень большая, – вспоминает Влад. – Мое первое впечатление – нереально, будто в каком-то блокбастере или в компьютерных играх. Хаос, все разлетелось, разбито, горит отдельными ячейками. В доме рядом вылетели окна. Рядом горела трава. Пылало и на первом, и на втором этажах. Добраться туда было сложно. Мы поднимались по очень неустойчивым конструкциям. В самом здании вода течет, сигнализации пищат – и автономная, и пожарная. Куча разных проводов, сгоревшие прилавки. Второго этажа частично нет – просто обрыв. А на первом, на складе, где хранились продукты, тлеет мучение. Очень дыма много. И все это ночью. Пожарные машины выставляли свое освещение. А мы с фонариками, когда вошли внутрь, рассматриваем по углам, нет ли пострадавших. К счастью, ночью посетителей в центре не было. А вот охранник погиб. Все это давило на психику. Но тушить нужно. И гасили всю ночь. Запомнилось, вероятно, на всю жизнь.

Никогда не знаешь, что будет через час

Летом — еще один масштабный пожар. На этот раз – бытовая. Пылал дом на улице Екатерининской. Пламя распространялось сверху, с пятого этажа. Горела крыша.

— Было очень сложно тушить этот пожар, потому что застройка была очень неудобна. В самом доме так перестраивали, что нужно было разваливать. Горело за стеной, а чтобы добраться до огня, пришлось проходить через другую квартиру, – рассказывает Влад. — Одна квартира провалилась, и пожарные по лестнице забирались, садились на подоконник и так гасили. По автолестнице вылезали на самую крышу и оттуда попадали уже в горящие квартиры. Тогда мы тушили этот пожар с 10 утра до 10 вечера. К сожалению, люди застраивают, загромождают аварийные и запасные выходы. Это всегда опасно. А во время войны стало гораздо опаснее. И, безусловно, нужно обращать на это внимание. Тогда, к счастью, жертв не было, всех жителей вовремя эвакуировали.

Об экипировке, технике и мотивации

Но без жертв, к сожалению, обходится не всегда. Во время квартирного пожара в Киевском районе погибла ее хозяйка. Было очень сильное задымление. И когда пожарные поднялись с носилками за женщиной, она лежала без сознания. Ее вынесли, пытались реанимировать, затем передали в скорую помощь. Но женщина не выжила.

— Безусловно, отпечаток на психику накладывается, — не скрывает Влад. — Когда приезжаешь домой после пожара, все это думаешь. Но мы не имеем права брать это по сердцу — должны работать дальше.

Бывает, и пожарный может вдохновляться дымом, споткнуться и травму получить. И Владислав как начальник роты должен следить за безопасностью труда своих подчиненных. К счастью, несчастных случаев у него в карауле не было. К тому же, по словам пожарных, обеспечение одесских пожарных сегодня на порядок выше, чем три года назад, со времени масштабного пожара на улице Троицкой. Экипировкой и техникой государство полностью обеспечивает, и гуманитарная помощь поступает.

Но опасность постоянно сопровождает пожарных. Впрочем, какого-то охранного амулета у Влада нет. Его единственный оберег – вера в Бога. И он охраняет спасителя. Ведь базируется работа пожарного на милосердии и мужестве.

— Конечно, как у всех людей, у нас есть страх за свою жизнь, — признается Влад. — рискуем, близко от опасности ходим. Но менять свою работу я не хочу. Преодолеет жажда помогать людям.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» та WAN-IFRA в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів