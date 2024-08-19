Гуманитарная помощь в Одессе: кто и как может ее получить

Гуманитарная помощь выдается внутренне перемещенным лицам, зарегистрированным в Единой информационной базе данных. А также — одесситам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, людям с инвалидностью, многодетным семьям, пенсионерам с минимальными доходами.

Как подать заявление на пособие

Для получения гуманитарной помощи в пунктах выдачи необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность, и оставить заказ. Если это помощь для переселенцев, нужно взять с собой справку ВПЛ.

Заявления принимают волонтеры прямо в гуманитарных центрах. Также обратиться за гуманитаркой можно, позвонив на горячие линии районных территориальных центров социального обслуживания.

Для пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться, предусмотрена доставка помощи на дом.

Есть ли ограничения в выдаче гуманитарки

В муниципальных гуманитарных центрах внутренне перемещенным лицам гуманитарную помощь выдают не чаще одного раза в четыре недели. В волонтерском центре «Гостиная Хата» — не чаще одного раза в две недели. Одесситы, которые получают социальные услуги от территориальных центров, лица с инвалидностью, многодетные семьи и семьи с детьми с инвалидностью имеют право на получение гуманитарной помощи не чаще одного раза в шесть недель. Люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить помощь единовременно.

Помощь, поступающая от международных организаций, выдается в соответствии с их требованиями и сроками.

Гуманитарные центры, работающие в Одессе

Муниципальные гуманитарные центры

Помощь выдают в виде продуктовых наборов, средств гигиены, подгузников, детского питания, игрушек, одежды, постельного белья и других необходимых вещей.

Адреса и телефоны:

вул. Ільфа і Петрова, 25 — 765-07-87;

сквер Георгія Гамова, 3 — 796-27-49;

вул. Приморська, 42 — (093) 813-31-98;

вул. Махачкалинська, 4 — 763-03-18;

ул. Ришельевская, 18 — (098) 984-78-57 (волонтерский центр «Гостиная Хата»).

Благотворительный фонд «Дорога к дому»

Помогают вещами и питанием, когда эта помощь поступает от благотворителей. Получить ее могут подростки из неблагополучных семей, переселенцы и семьи с маленькими детьми, которые находятся в кризисных ситуациях. Для этого необходимо предоставить копии документов и написать заявление. Психологи-волонтеры работают с каждым, кто нуждается в поддержке, помогают преодолевать стрессы. Также здесь можно получить юридические консультации. Все услуги — бесплатные.

Адреса и телефоны:

ул. Софиевская, 10 — 777-20-76,

ул. Мясоедовская, 46 — 711-18-18.

Координационный центр по оказанию социальной и гуманитарной помощи Одесской епархии УПЦ

Помогают людям с инвалидностью, многодетным семьям и вынужденным переселенцам. Регулярно на территории Центра проходят раздачи нуждающимся продуктов питания, одежды, медикаментов, средств первой необходимости. Еженедельно с понедельника по пятницу малообеспеченным предоставляют горячие обеды. Для получения помощи необходимо в письменной форме подать прошение, на имя Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. В нем — подробно рассказать причину, по которой вы обращаетесь. Если нуждаетесь в продуктах, одежде и других вещах — указать перечень всего необходимого. Обязательно нужно приложить к просьбе копию паспорта, справку ОТЭК о группе инвалидности, или удостоверение многодетной семьи, или справку переселенца. И указать номер своего контактного телефона. Прием прошений на оказание помощи проводится еженедельно во вторник и пятницу с 10:00 до 14:00 на территории Центра. Выдача одежды — еженедельно во вторник и четверг с 10:00 до 13:00. Адреса и телефоны: Алексеевская площадь, 19; (098) 205-31-11.

Благотворительный фонд «Держи»

Необходимо предъявить справку, подтверждающую статус ВПЛ, или — матери-одиночки, справку о том, что отец ребенка — военный — погиб или пропал без вести. Зарегистрироваться можно через форму в телеграм-канале «7:40». Когда привозят гуманитарную помощь, волонтеры пишут об этом в своих социальных сетях и объявляют об очередной регистрации. Поэтому нужно обязательно следить за их анонсами. Фонд проводит благотворительные ярмарки, выставки, концерты, игры и творческие мастер-классы на любой вкус и возраст в парке Горького. Детям здесь дарят краски, комиксы, игрушки, угощают сладостями. Именно на этих ярмарках, как правило, раздают гуманитарную помощь.

Международный благотворительный фонд «Каритас Украина»

Пострадавшим от войны предоставляют продуктовые и гигиенические наборы, психологические и юридические консультации, финансовые гранты для переселенцев. В этой организации можно взять в бесплатную аренду реабилитационное оборудование — костыли, колесные кресла, роляторы, ходунки, противопролежневые матрасы. Эти средства, а также — пеленки, гели, перчатки для мытья, урологические прокладки — предоставляют вынужденным переселенцам и одиноким пожилым одесситам.

Адрес Центра: ул. Южная, 40/1

Финансовые гранты для эвакуированных людей с инвалидностью первой-второй групп можно получить по адресу ул. Генерала Петрова, 49, в рабочие дни с 10:00 до 16:00.

Контактные телефоны:

психологическая помощь — (050) 800-42-87; (050) 314-22-60;

юридические консультации — (050) 314-22-70;

продуктовые наборы — (095) 295-33-31;

детский центр — (050) 337-00-74;

транспортные услуги — (050) 442-17-00;

аренда реабилитационного оборудования и домашняя опека — (050) 477-30-10.

Благотворительный фонд «У маминих долонях»

Оказывает гуманитарную помощь мамам и детям, которые оказались в трудном положении из-за войны. Здесь помогают продуктами питания, гигиеническими наборами, детским питанием, подгузниками, лекарствами для детей и мам, сладостями для детей, игрушками и учебными материалами для детского развития. Получить гуманитарную поддержку от фонда могут мамы с детьми в возрасте до 16 лет и те, кто потерял работу, оставил свое жилье из-за его разрушения или вследствие обстрелов, вынуждены переехать с оккупированных территорий. Чтобы получить помощь от благотворительного фонда, нужно заполнить заявку на его сайте.

Центр поддержки бахмутчан

Получить помощь могут жители этого города, которые зарегистрировались как ВПЛ в Одессе и Одесской области. Здесь им предоставляют продуктовые и гигиенические наборы, а также проводят мастер-классы для детей и мероприятия для взрослых. За их расписанием нужно следить в социальных сетях.

Адрес и телефон: ул. Канатная, 71; (050) 345-15-55, (067) 345-15-55.

«ЯМАРИУПОЛЬ»

Для переселенцев из Мариупольского района в Одессе. Здесь можно получить продуктовые и гигиенические наборы. Кроме того — консультации юриста и психолога. В центре есть детское пространство, где проводят развлекательные, спортивные и образовательные мероприятия. Также — работает бытовой центр «ЯМариуполь.Забота». По предварительной записи можно получить услуги стоматолога, врача, парикмахера, мастера маникюра. Есть прачечная и швейная мастерская. Мариупольцам услуги предоставляют по льготным ценам.

Адреса и телефоны: ул. Пишоновская, 30а; (050) 345-15-55, (067) 345-15-55, (050) 344-41-35.