Как рассказали в областном управлении полиции, ранее судимый за кражу 40-летний житель Николаева, который попал в СИЗО по обвинению в грабеже и незаконном лишении свободы и 44-летний иностранец, обвиняемый в грабеже и сделках с оружием, избрали в качестве жертвы 26-летнего парня, арестованного по подозрению в преступлении, связанном с наркотиками.

По словам сообщников, в криминальном мире статья, инкриминируемая молодому человеку, якобы считается «непорядочной», поэтому, чтобы избежать моральных и телесных издевательств, они потребовали уплатить им 500 долларов. В течение нескольких недель злоумышленники запугивали потерпевшего, пока тот не согласился на их условия и не стал перечислять им средства по частям.

Сообщается, что оба рэкетира вышли из СИЗО, внеся залог, избранный судом как альтернативу мере пресечения в виде содержания под стражей по делам, касающимся их предыдущих преступлений, но из-за вымогательства денег правоохранители быстро вернули их обратно.

В ходе проведенных обыском полицейские изъяли у подозреваемых ряд вещественных доказательств, в частности мобильные телефоны и банковские карты, на которые наложили арест.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой применения насилия по сговору лиц в условиях военного положения). Обвинительный акт уже направлен в суд. Обоим вымогателям грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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