Новости Одессы и Одесской области

В Болграде переименовали улицы в честь героев ВСУ

В Болграде переименовали улицы в честь героев ВСУ

Решение о переименовании улиц и скверов Болграда, а также других населенных пунктов общества в честь уроженцев и местных жителей, погибших на войне с Россией, было принято еще в начале 2023 года на пленарном заседании сессии Болградского горсовета.

В канун Дня защитников и защитниц в населенных пунктах Болградской громады установили таблички на переименованных улицах в честь погибших защитников Украины.

Одна из улиц (бывшая Парижской коммуны) названа в честь болградского воина, журналиста и лейтенанта Вооруженных сил Украины Максима Мединского, погибшего 29 апреля 2022 возле Харькова. Ему было всего 33.

Любящий сын, брат, муж и отец, патриот Украины, образцовый воин стал посмертно героем.

6 июня этого года за весомый вклад в развитие отечественной журналистики и информационной сферы, мужество и самоотверженность, проявленные во время освещения событий полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, многолетнюю добросовестную работу и высокое профессиональное мастерство он был награжден орденом «За мужество» III. А 4 июля – орденом Богдана Хмельницкого.

В честь погибших героев в Болграде переименовали шесть улиц и два переулка.

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Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ

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