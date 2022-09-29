220 лет назад в Одессе появилась первая пожарная часть: она до сих пор работает (фото)

Старейшая пожарная часть Одессы, расположенная на улице Бунина, 41, отметила юбилей – 220 лет со дня основания. Спасатели рассказали, как шло время и менялись технологии пожарной службы.

Как рассказал начальник первой пожарно-спасательной части 6-го отряда Главного управления ГСЧС в Одесской области Виталий Грицак, первая пожарная команда была сформирована в 1802 году, по указанию тогдашнего градоначальника Одессы Павла Пустошкина. Из бюджета Одессы был закуплен один водовоз и три лошади. После чего пожарная команда была готова ликвидировать различные пожары в Одессе.

И сейчас в пожарной части стоит смотровая башня, установленная еще 220 лет назад. На ней работал постовой, наблюдавший за ситуацией в разных частях города. Если он что-то видел, то звонил в колокол, чтобы сообщить о случившемся. Позже, с появлением радиосвязи, должность постового упразднили.

Как рассказали спасатели, со временем технологии менялись и улучшались, и на сегодняшний день подразделение полностью обеспечено самым современным техническим оборудованием и автомобилями.

В пожарной части на сегодняшний день работают 53 человека. Ежедневно на дежурство заступают 12 спасателей и два пожарных автомобиля. Недавно часть получила автомобиль Iveco 2022 года выпуска, отвечающий всем пожарным международным нормам. Мы можем ликвидировать любую чрезвычайную ситуацию на уровне европейских стран,

— рассказал Виталий Грицак.

Спасатель поделился, что первая спасательная часть находится в зоне, где находятся самые сложные объекты для тушения пожара – такие как порт, пляж Ланжерон, а самым сложным сооружением для ликвидации чрезвычайного происшествия считается Оперный театр.

Некоторые пожарные части к ее юбилею были удостоены государственных наград и получили новые звания.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как приходилось работать первым пожарным в Одессе: Из истории Одессы в огне — как пылал молодой город и как с этим боролись.

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Источник и фото: УСИ