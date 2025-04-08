Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

«Менее чем за 4 часа мы устранили последствия аварийной ситуации на оборудовании и вернули свет для 43 519 жителей Киевского, Приморского районов Одессы и части Одесского района области. Сейчас все клиенты со светом», – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром, 8 апреля, часть Одессы осталась без света из-за аварии на электрооборудовании.

Выбор редакции: Когда одесситам вернут свет: о новой тактике обстрелов и ситуации с энергоснабжением в Одесской области.