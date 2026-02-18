Ключевые моменты:

Материал подготовлен на основе бесед с основателем инициативы Василием Тороповым, участниками программы и психологом, которая присоединилась к работе с ветеранами. В тексте использованы прямые цитаты военных, прошедших боевой опыт, ранения и реабилитацию.

Инициатива реализуется в Балтской громаде при поддержке местных предпринимателей и партнеров. Программа восстановления имеет четкую структуру и предусматривает работу со специалистами в сфере ментального здоровья.

Как ветеран из Балты помогает побратимам найти путь к мирной жизни

Возвращение с фронта домой — это часто более сложный бой, чем кажется на первый взгляд. Для ветерана Василия Торопова этот путь стал миссией: он основал в Балте общественную организацию «Тиша говорить», чтобы помочь побратимам пережить последствия войны.

Здесь не просто оказывают помощь — здесь учат заново чувствовать безопасность через арт-терапию, общение с природой и тишину, которой так не хватает на передовой. «Одесская жизнь» узнавала, как семь дней без гаджетов и шума машин меняют раненых бойцов и почему громаде крайне необходим собственный ветеранский центр.

Дом — первая точка соприкосновения с жизнью

Василий Торопов родился во Львовской области, в поселке Павлов. Он военный с мирной профессией психолога. Шесть лет назад женился на жительнице Балты. С тех пор Балта стала для него родной. С первых дней полномасштабного вторжения Василий пошел защищать Украину. Получив тяжелую травму, вернулся домой. Теперь его цель — помогать ветеранам войны восстановиться психологически и вернуться к полноценной мирной жизни.

— Ветераны возвращаются домой. После передовой — а многие были на войне еще с 2014 года — здесь, дома, это их первая точка соприкосновения с гражданской жизнью. От того, какой она будет, как пройдет адаптация, зависит дальнейшая судьба ветеранов и их семей. Поэтому необходимость создать ветеранское пространство назрела сама собой, — рассказывает Василий Торопов.

Что нужно воинам, которые вернулись?

Никто не знает лучше, что нужно воинам, чем тот, кто сам является одним из них. Поэтому вопрос «Кто, если не я?» стал для ветерана ключевым в идее создания и разработки ветеранского проекта.

Сегодня организация имеет широкую программу, направленную на психоэмоциональное восстановление в гражданской среде, помощь с трудоустройством, отдых и развитие творческих способностей, встречи со специалистами и вовлечение в активную жизнь громады. И уже есть первый успешный опыт.

— В декабре прошлого года мы реализовали первый проект — отдых для ветеранов Балтской громады. Семидневный ретрит* прошел в загородном комплексе «Гнездо аиста» при поддержке предпринимателей города. Мы специально искали удаленное от городской суеты место, которое стало бы пространством покоя, — рассказывает организатор проекта.

На природе, без телефонов и шума машин ветераны вновь обретали чувство безопасности.

— Старались охватить все: от получения новых знаний до психоэмоционального восстановления. И замысел удался. Участники участвовали в беседах, физических нагрузках, творили и встречались со специалистами. Такое общение успокаивает, сближает, дает новый опыт, — говорит Василий.

Семь дней на природе, игры, поездки на квадроциклах и лошадях, стрельба из лука, арт-терапия, лечебная реабилитация, приготовление пищи на костре, дружеское общение — все это позволило ребятам впустить в душу тепло.

Нарисуй свой внутренний мир

Александр Маслигон — участник ретрита — с первых месяцев большой войны защищал Украину. Ранение получил в боях за Бахмут.

Проходил лечение в разных госпиталях Украины, а реабилитацию — в Балтском реабилитационном центре. Там и получил предложение принять участие в ретрите.

— Когда Василий предложил отдых в удаленной от города усадьбе, я с удовольствием согласился. Кажется, тишина здесь звенела. Это был очень важный момент перезагрузки. Я участвовал во всех мероприятиях. Каждый из нас пробовал себя во всех занятиях. Когда нас попросили нарисовать свой внутренний мир, я не знал, с чего начать. А потом будто прислушался к себе. Оказывается, через рисунок можно увидеть травмированную душу, — говорит Александр.

Время с теми, кто тебя понимает, бесценно

Владимир Жиленко — учитель истории Балтского лицея №3 и воспитатель скаутского объединения «Пласт-Балта», ушел на фронт добровольцем. Служил в роте охраны, затем в составе 110-й механизированной бригады. Был Донецкий участок, тяжелый бой и плен, в котором провел более двух лет. После возвращения воина из плена «Одесская жизнь» писала о нем.

— Именно в те дни исполнилось два года, как я вернулся из плена. Проходил длительное лечение, реабилитацию. И когда меня пригласили, я обрадовался. Ведь семь дней среди таких, как ты, — это многое значит. Это свой среди своих, которые тебя понимают, — рассказывает Владимир. — Восстановление лучше проходит среди единомышленников. Хотя не во всех занятиях участвовал из-за ранения. Но я ходил, разговаривал с ребятами. Даже когда они готовили еду на костре, я сказал: вы готовите, а я тот, кто поговорить (улыбается).

Владимир говорит, что время, проведенное с теми, кто тебя понимает, дорогого стоит.

— Каждый пережил стресс, физическую и душевную боль, а здесь мы смогли выдохнуть, снять напряжение, найти внутреннюю опору. Все потому, что программу создали те и для тех, кто прошел через военный опыт, — отмечает Владимир Жиленко.

Больше всего ему понравилось рисовать. Никогда не пробовал, а здесь взялся — и получилось.

Ищем тех, кто готов поддержать

В проекте принял участие и Игорь Федин — руководитель Благотворительного фонда «Ваш город» из Одессы. Большую помощь оказали предприниматели Балтской громады.

Проект стал успешным благодаря участию всей общины, ведь не только государство должно поддерживать и способствовать психоэмоциональному восстановлению тех, кто защищал страну.

— Хотелось бы, чтобы как можно больше ребят могли пройти курс восстановления. Полный курс реабилитации длится две недели. Поэтому ищем тех, кто хочет и может поддержать это дело. В дальнейшем хотим путешествовать по Украине, но для этого нужен транспорт. Ищем людей, которые смогут приобрести нам автобус с возможностью перевозки людей на инвалидных колясках, — делится планами Василий Торопов.

Балте нужен центр для ветеранов

Сегодня Василий Торопов с единомышленниками ищет помещение в Балте, где можно было бы организовать ветеранское пространство для поддержки, реабилитации и интеграции воинов и их семей. Чтобы здесь можно было получить психологическую, юридическую помощь, помощь с трудоустройством и просто пообщаться в дружеском кругу. Кроме того, необходимы специалисты.

Организатор активно ищет заинтересованных и планирует открыть центр восстановления ветеранов. Не частный. Сейчас продолжается поиск инвесторов и грантодателей.

Такие центры уже есть по Украине. И в Балте это возможно и необходимо. Ребята возвращаются с войны, и им нужно восстановление.

*Ретрит — это сознательное уединение, отдых или период отхода от повседневной жизни (работы, гаджетов, суеты) для духовного, психологического или физического самосовершенствования.

Комментарий психолога

Психолог из Балты Светлана Побережник говорит, что тишина для воинов — это потребность.

— После фронтовых дорог психика военных на пределе. Тишина и комплекс мероприятий помогают снять напряжение, снизить уровень стресса и адаптироваться к мирной жизни, — объясняет психолог, которая приняла участие в программе и вместе с психиатром Центра ментального здоровья провела для воинов арт-терапевтическую встречу.

