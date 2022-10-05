Правила назначения субсидий: что нового?

Большей части украинцев субсидии на отопительный период, как и на неотопительный, переназначат автоматически. Это касается тех, кто ранее получал помощь государства на оплату коммунальных услуг. Таких семей, по данным Министерства социальной политики, около 2,5 миллиона.

Переселенцы могут оформить жилищные субсидии на отопительный сезон по фактическому месту жительства. Для этого необходимо предоставить договор аренды жилья или справку внутренне перемещенного лица. Традиционно нужно будет подать также заявление и декларацию о доходах.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг за весь отопительный период, документы следует предоставить не позднее двух месяцев с начала отопительного сезона. Если опоздать – субсидию назначат с месяца подачи заявления. Обратиться за помощью на оплату коммунальных услуг могут все, кто не в состоянии оплачивать их самостоятельно, говорят в министерстве.

При расчете субсидии в совокупный доход не будут включать:

помощь внутренне перемещенным лицам на проживание;

компенсацию за приют переселенцев.

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Фото: Укринформ