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С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд выплачивает 39 видов соцпомощи вместо управлений соцзащиты.
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Ближайшие 2–3 месяца выплаты обещают начислять автоматически, но возможны задержки.
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С сентября помощь могут прекратить без заявления в ПФУ — об этом не все знают.
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Заявления можно подавать через ЦНАП, почту, приложение «Дія» или сайт Пенсионного фонда.
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До конца года ПФУ проверит доходы и имущество всех получателей соцпомощи.
Какие выплаты будет осуществлять Пенсионный фондОфициально о нововведениях Пенсионный фонд объявил только в начале июля. Эксперт сразу отметил, что чем больше чиновники призывают не волноваться, мол, это сугубо техническое решение, тем больше опасений, что между строк постановлений снова скрыты неприятные сюрпризы. В целом речь идет о 39 видах выплат, то есть почти обо всех видах социальной помощи. Это, в частности:
- помощь переселенцам на проживание;
- государственная помощь тем, кто не имеет права на пенсию;
- помощь по уходу за инвалидами;
- помощь малообеспеченным;
- социальные стипендии;
- различные компенсации чернобыльцам;
- выплаты при рождении ребенка и многое другое.
Что изменится для получателей социальных выплатЧто же изменится для получателей именно социальных выплат? Для тех кто получает любую социальную помощь, она также должна выплачиваться и дальше автоматически, по крайней мере ближайшие 2-3 месяца. — Пока что деньги, как и раньше, будут поступать, просто теперь это будет контролировать Пенсионный фонд. Для тех, кто успел недавно подать заявление на выплату в соцзащиту или ЦНАП, документы уже должны были передать в Пенсионный фонд, и теперь они должны принять решение о назначении или отказе в выплатах. Здесь могут быть задержки с принятием решения до 60 дней. То есть в течение двух месяцев они должны обработать все дела.
Куда обращаться для оформления социальной помощиТеперь подавать заявления на получение соцпомощи можно независимо от места проживания. В Пенсионном фонде подчеркивают, что:
- Заявления на назначение можно подавать по почте – как электронной, так и бумажной.
- Можно, как и раньше, подавать в местные советы и ЦНАПы.
- Но теперь это можно сделать еще и в отделениях ПФУ.
- А также дистанционно – через веб-портал электронных услуг, через мобильное приложение Пенсионного фонда или через новый портал социальных услуг Министерства соцполитики и даже через приложение «Дія».
Задержат ли выплаты социальной помощиСкорее всего, несмотря на заверения власти, что задержек с выплатами не будет, украинцы с ними столкнутся. — Решение о частичной передаче новых функций Пенсионному фонду Кабмин утверждал разными Постановлениями – от 11 июня, от 23 июня, а также от 25 июня. И уже с 1 июля собесы должны были передать все дела, а Пенсионный – наладить работу. Понятно, что чисто физически такой объем работы за несколько дней сделать просто невозможно, — отметил Сергей Коробкин. По его словам, программное обеспечение будет дорабатываться постепенно, и на сегодня ни портал Пенсионного фонда, ни приложение «Дія» еще полностью не готовы к работе в новом режиме. Эксперт говорит, что в комментариях на странице Пенсионного фонда в Фейсбуке люди жалуются, что в некоторых ЦНАПах их теперь отфутболивают в Пенсионный фонд или просят подождать неделю-две, потому что у них еще нет соответствующих программ. Да и в «Дії» никаких дополнительных функций до сих пор не появилось.
Зачем ПФУ передали полномочия по выплате соцпомощиЦель изменений – чтобы система соцпомощи работала качественнее и намного быстрее, чем раньше. У Пенсионного фонда будет доступ ко всем возможным реестрам, чтобы люди не бегали по разным инстанциям и кабинетам и не собирали кучу разных бумажек, которые раньше требовали для оформления выплат. — Передача функций вроде бы направлена на оптимизацию работы именно государственных органов, инициаторы этих масштабных изменений уверяют, что это ускорит их работу, позволит тщательнее контролировать расходы, осуществлять верификацию, быстро формировать отчетность и сделает систему прозрачнее. А еще позволит сократить штат сотрудников, — отметил Сергей Коробкин. Но сейчас, по словам эксперта, в переходный период ряд получателей выплат может столкнуться не просто с задержкой в оформлении выплат, а практически с их прекращением. Читайте также: Выплаты семьям с низким доходом: кто и как может получить
С сентября многие украинцы могут лишиться социальной помощиНесмотря на возможные задержки выплат сейчас, при переходе полномочий, настоящие трудности получателей соцпомощи могут ждать после 1 сентября. Им заново придется пройти процедуру подачи и рассмотрения заявления. — О чем же нам пока не рассказывают, а вместо этого говорят, что все будет хорошо? В постановлении Кабмина №765 от 25 июня указано, что — цитирую — в течение июля-августа Пенсионный фонд должен направить получателям социальных выплат уведомление о необходимости обратиться уже до 1 сентября 2025 года в органы Пенсионного фонда для подачи заявления или других документов, необходимых для установления права на продолжение выплаты денежной помощи, — говорит Сергей Коробкин. То есть, по его словам, автоматического продления может и не быть. По крайней мере, один раз нужно показаться в Пенсионном фонде и обновить данные. В постановлении указано, что Пенсионный фонд должен оповестить таких людей хоть как-то:
- или бумажной почтой,
- или через электронный кабинет,
- или даже по телефону,
- или, как указано в постановлении, с помощью других доступных технических средств.