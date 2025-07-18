С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд выплачивает 39 видов соцпомощи вместо управлений соцзащиты.

Ближайшие 2–3 месяца выплаты обещают начислять автоматически, но возможны задержки.

С сентября помощь могут прекратить без заявления в ПФУ — об этом не все знают.

Заявления можно подавать через ЦНАП, почту, приложение «Дія» или сайт Пенсионного фонда.

До конца года ПФУ проверит доходы и имущество всех получателей соцпомощи.

Какие выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд

Эксперт сразу отметил, что чем больше чиновники призывают не волноваться, мол, это сугубо техническое решение, тем больше опасений, что между строк постановлений снова скрыты неприятные сюрпризы.

В целом речь идет о 39 видах выплат, то есть почти обо всех видах социальной помощи. Это, в частности:

помощь переселенцам на проживание;

государственная помощь тем, кто не имеет права на пенсию;

помощь по уходу за инвалидами;

помощь малообеспеченным;

социальные стипендии;

различные компенсации чернобыльцам;

выплаты при рождении ребенка и многое другое.

Все это теперь будет в руках Пенсионного фонда вместе с пенсиями, субсидиями, больничными и другими страховыми выплатами.

— Фактически речь идет о постепенной ликвидации управлений соцзащиты, а Пенсионный фонд теперь будет суперструктурой. По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, Пенсионный фонд превращается в платежное агентство, — говорит Сергей Коробкин.

Что изменится для получателей социальных выплат

Что же изменится для получателей именно социальных выплат? Для тех кто получает любую социальную помощь , она также должна выплачиваться и дальше автоматически, по крайней мере ближайшие 2-3 месяца.

— Пока что деньги, как и раньше, будут поступать, просто теперь это будет контролировать Пенсионный фонд. Для тех, кто успел недавно подать заявление на выплату в соцзащиту или ЦНАП, документы уже должны были передать в Пенсионный фонд, и теперь они должны принять решение о назначении или отказе в выплатах. Здесь могут быть задержки с принятием решения до 60 дней. То есть в течение двух месяцев они должны обработать все дела.

Куда обращаться для оформления социальной помощи

Теперь подавать заявления на получение соцпомощи можно независимо от места проживания. В Пенсионном фонде подчеркивают, что:

Заявления на назначение можно подавать по почте – как электронной, так и бумажной.

Можно, как и раньше, подавать в местные советы и ЦНАПы.

Но теперь это можно сделать еще и в отделениях ПФУ.

А также дистанционно – через веб-портал электронных услуг, через мобильное приложение Пенсионного фонда или через новый портал социальных услуг Министерства соцполитики и даже через приложение «Дія».

Задержат ли выплаты социальной помощи

Скорее всего, несмотря на заверения власти, что задержек с выплатами не будет, украинцы с ними столкнутся.

— Решение о частичной передаче новых функций Пенсионному фонду Кабмин утверждал разными Постановлениями – от 11 июня, от 23 июня, а также от 25 июня. И уже с 1 июля собесы должны были передать все дела, а Пенсионный – наладить работу. Понятно, что чисто физически такой объем работы за несколько дней сделать просто невозможно, — отметил Сергей Коробкин.

По его словам, программное обеспечение будет дорабатываться постепенно, и на сегодня ни портал Пенсионного фонда, ни приложение «Дія» еще полностью не готовы к работе в новом режиме.

Эксперт говорит, что в комментариях на странице Пенсионного фонда в Фейсбуке люди жалуются, что в некоторых ЦНАПах их теперь отфутболивают в Пенсионный фонд или просят подождать неделю-две, потому что у них еще нет соответствующих программ. Да и в «Дії» никаких дополнительных функций до сих пор не появилось.

Зачем ПФУ передали полномочия по выплате соцпомощи

Цель изменений – чтобы система соцпомощи работала качественнее и намного быстрее, чем раньше. У Пенсионного фонда будет доступ ко всем возможным реестрам, чтобы люди не бегали по разным инстанциям и кабинетам и не собирали кучу разных бумажек, которые раньше требовали для оформления выплат.

— Передача функций вроде бы направлена на оптимизацию работы именно государственных органов, инициаторы этих масштабных изменений уверяют, что это ускорит их работу, позволит тщательнее контролировать расходы, осуществлять верификацию, быстро формировать отчетность и сделает систему прозрачнее. А еще позволит сократить штат сотрудников, — отметил Сергей Коробкин.

Но сейчас, по словам эксперта, в переходный период ряд получателей выплат может столкнуться не просто с задержкой в оформлении выплат, а практически с их прекращением.

С сентября многие украинцы могут лишиться социальной помощи

Несмотря на возможные задержки выплат сейчас, при переходе полномочий, настоящие трудности получателей соцпомощи могут ждать после 1 сентября. Им заново придется пройти процедуру подачи и рассмотрения заявления.

— О чем же нам пока не рассказывают, а вместо этого говорят, что все будет хорошо? В постановлении Кабмина №765 от 25 июня указано, что — цитирую — в течение июля-августа Пенсионный фонд должен направить получателям социальных выплат уведомление о необходимости обратиться уже до 1 сентября 2025 года в органы Пенсионного фонда для подачи заявления или других документов, необходимых для установления права на продолжение выплаты денежной помощи, — говорит Сергей Коробкин.

То есть, по его словам, автоматического продления может и не быть. По крайней мере, один раз нужно показаться в Пенсионном фонде и обновить данные. В постановлении указано, что Пенсионный фонд должен оповестить таких людей хоть как-то:

или бумажной почтой,

или через электронный кабинет,

или даже по телефону,

или, как указано в постановлении, с помощью других доступных технических средств.

В случае отсутствия связи с получателем денежной помощи сотрудник Пенсионного фонда должен составить акт об информировании такого лица, в котором указываются дата и время осуществления звонков, уведомлений, их количество (не менее двух), и все это прилагается к материалам электронного дела.

Если вам не дозвонились, то с сентября выплату уже могут прекратить. А если вообще не звонили, и человек даже не догадывается, что ей нужно прийти? Ответов, по словам эксперта, пока нет, и официальных разъяснений от Пенсионного фонда на этот счет тоже до сих пор не было.

В Пенсионном фонде проверят получателей соцвыплат

Кроме этого, Пенсионный фонд должен провести тщательную проверку до конца года относительно обоснованности всех выплат. В частности, будут проверять доходы граждан. Ведь часто социальная помощь назначается самым бедным семьям с учетом их совокупного дохода и имущественного состояния.

Пенсионный фонд получает доступ к информационной системе «Трембита». Через нее можно узнать о человеке почти все – данные об официальных доходах, информацию из налоговой, из Минюста, из реестров МВД, миграционной службы, демографического реестра, сведения о недвижимости, наличие транспортных средств и так далее.

— И здесь возникает парадокс. Пенсионный фонд знает о вас все и через лишние доходы может лишить выплат. И в то же время, если вы имеете право на выплату, но сотрудник Пенсионного фонда просто не дозвонился до вас, то выплату тоже прекратят. То есть выкручивают все в пользу государства, — резюмирует Сергей Коробкин.