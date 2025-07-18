Ключевые моменты:

  • С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд выплачивает 39 видов соцпомощи вместо управлений соцзащиты.

  • Ближайшие 2–3 месяца выплаты обещают начислять автоматически, но возможны задержки.

  • С сентября помощь могут прекратить без заявления в ПФУ — об этом не все знают.

  • Заявления можно подавать через ЦНАП, почту, приложение «Дія» или сайт Пенсионного фонда.

  • До конца года ПФУ проверит доходы и имущество всех получателей соцпомощи.

Какие выплаты будет осуществлять Пенсионный фонд

Официально о нововведениях Пенсионный фонд объявил только в начале июля. Эксперт сразу отметил, что чем больше чиновники призывают не волноваться, мол, это сугубо техническое решение, тем больше опасений, что между строк постановлений снова скрыты неприятные сюрпризы. В целом речь идет о 39 видах выплат, то есть почти обо всех видах социальной помощи. Это, в частности:
  • помощь переселенцам на проживание;
  • государственная помощь тем, кто не имеет права на пенсию;
  • помощь по уходу за инвалидами;
  • помощь малообеспеченным;
  • социальные стипендии;
  • различные компенсации чернобыльцам;
  • выплаты при рождении ребенка и многое другое.
Все это теперь будет в руках Пенсионного фонда вместе с пенсиями, субсидиями, больничными и другими страховыми выплатами. — Фактически речь идет о постепенной ликвидации управлений соцзащиты, а Пенсионный фонд теперь будет суперструктурой. По словам министра соцполитики Оксаны Жолнович, Пенсионный фонд превращается в платежное агентство, — говорит Сергей Коробкин.

Что изменится для получателей социальных выплат

Что же изменится для получателей именно социальных выплат? Для тех кто получает любую социальную помощь, она также должна выплачиваться и дальше автоматически, по крайней мере ближайшие 2-3 месяца. — Пока что деньги, как и раньше, будут поступать, просто теперь это будет контролировать Пенсионный фонд. Для тех, кто успел недавно подать заявление на выплату в соцзащиту или ЦНАП, документы уже должны были передать в Пенсионный фонд, и теперь они должны принять решение о назначении или отказе в выплатах. Здесь могут быть задержки с принятием решения до 60 дней. То есть в течение двух месяцев они должны обработать все дела.

Куда обращаться для оформления социальной помощи

Теперь подавать заявления на получение соцпомощи можно независимо от места проживания. В Пенсионном фонде подчеркивают, что:
  • Заявления на назначение можно подавать по почте – как электронной, так и бумажной.
  • Можно, как и раньше, подавать в местные советы и ЦНАПы.
  • Но теперь это можно сделать еще и в отделениях ПФУ.
  • А также дистанционно – через веб-портал электронных услуг, через мобильное приложение Пенсионного фонда или через новый портал социальных услуг Министерства соцполитики и даже через приложение «Дія».
Читайте также: Не пенсиями едиными: какие выплаты обещают украинцам

Задержат ли выплаты социальной помощи

Скорее всего, несмотря на заверения власти, что задержек с выплатами не будет, украинцы с ними столкнутся. — Решение о частичной передаче новых функций Пенсионному фонду Кабмин утверждал разными Постановлениями – от 11 июня, от 23 июня, а также от 25 июня. И уже с 1 июля собесы должны были передать все дела, а Пенсионный – наладить работу. Понятно, что чисто физически такой объем работы за несколько дней сделать просто невозможно, — отметил Сергей Коробкин. По его словам, программное обеспечение будет дорабатываться постепенно, и на сегодня ни портал Пенсионного фонда, ни приложение «Дія» еще полностью не готовы к работе в новом режиме. Эксперт говорит, что в комментариях на странице Пенсионного фонда в Фейсбуке люди жалуются, что в некоторых ЦНАПах их теперь отфутболивают в Пенсионный фонд или просят подождать неделю-две, потому что у них еще нет соответствующих программ. Да и в «Дії» никаких дополнительных функций до сих пор не появилось.

Зачем ПФУ передали полномочия по выплате соцпомощи

Цель изменений – чтобы система соцпомощи работала качественнее и намного быстрее, чем раньше. У Пенсионного фонда будет доступ ко всем возможным реестрам, чтобы люди не бегали по разным инстанциям и кабинетам и не собирали кучу разных бумажек, которые раньше требовали для оформления выплат. — Передача функций вроде бы направлена на оптимизацию работы именно государственных органов, инициаторы этих масштабных изменений уверяют, что это ускорит их работу, позволит тщательнее контролировать расходы, осуществлять верификацию, быстро формировать отчетность и сделает систему прозрачнее. А еще позволит сократить штат сотрудников, — отметил Сергей Коробкин. Но сейчас, по словам эксперта, в переходный период ряд получателей выплат может столкнуться не просто с задержкой в оформлении выплат, а практически с их прекращением. Читайте также: Выплаты семьям с низким доходом: кто и как может получить

С сентября многие украинцы могут лишиться социальной помощи

Несмотря на возможные задержки выплат сейчас, при переходе полномочий, настоящие трудности получателей соцпомощи могут ждать после 1 сентября. Им заново придется пройти процедуру подачи и рассмотрения заявления. — О чем же нам пока не рассказывают, а вместо этого говорят, что все будет хорошо? В постановлении Кабмина №765 от 25 июня указано, что — цитирую — в течение июля-августа Пенсионный фонд должен направить получателям социальных выплат уведомление о необходимости обратиться уже до 1 сентября 2025 года в органы Пенсионного фонда для подачи заявления или других документов, необходимых для установления права на продолжение выплаты денежной помощи, — говорит Сергей Коробкин. То есть, по его словам, автоматического продления может и не быть. По крайней мере, один раз нужно показаться в Пенсионном фонде и обновить данные. В постановлении указано, что Пенсионный фонд должен оповестить таких людей хоть как-то:
  • или бумажной почтой,
  • или через электронный кабинет,
  • или даже по телефону,
  • или, как указано в постановлении, с помощью других доступных технических средств.
В случае отсутствия связи с получателем денежной помощи сотрудник Пенсионного фонда должен составить акт об информировании такого лица, в котором указываются дата и время осуществления звонков, уведомлений, их количество (не менее двух), и все это прилагается к материалам электронного дела. Если вам не дозвонились, то с сентября выплату уже могут прекратить. А если вообще не звонили, и человек даже не догадывается, что ей нужно прийти? Ответов, по словам эксперта, пока нет, и официальных разъяснений от Пенсионного фонда на этот счет тоже до сих пор не было.

В Пенсионном фонде проверят получателей соцвыплат

Кроме этого, Пенсионный фонд должен провести тщательную проверку до конца года относительно обоснованности всех выплат. В частности, будут проверять доходы граждан. Ведь часто социальная помощь назначается самым бедным семьям с учетом их совокупного дохода и имущественного состояния. Пенсионный фонд получает доступ к информационной системе «Трембита». Через нее можно узнать о человеке почти все – данные об официальных доходах, информацию из налоговой, из Минюста, из реестров МВД, миграционной службы, демографического реестра, сведения о недвижимости, наличие транспортных средств и так далее. — И здесь возникает парадокс. Пенсионный фонд знает о вас все и через лишние доходы может лишить выплат. И в то же время, если вы имеете право на выплату, но сотрудник Пенсионного фонда просто не дозвонился до вас, то выплату тоже прекратят. То есть выкручивают все в пользу государства, — резюмирует Сергей Коробкин. Читайте также: Куда жаловаться, если отказали в субсидии?

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме