Субсидии и льготы в военное время: что изменится с 1 октября?

В сентябре Кабмин принял постановление «О предоставлении жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа Пенсионным фондом Украины», которое значительно упрощает доступ к получению субсидий и льгот. Кроме того, внесены изменения в порядок предоставления государственной помощи на оплату коммунальных услуг. Что изменится и когда начнут действовать новые правила?

Субсидии и льготы отдадут Пенсионному фонду

Оформление субсидий и льгот в настоящее время занимает много времени, особенно это касается переселенцев. Это связано с тем, что прием документов и назначение этих выплат проводится, как правило, по месту регистрации с привязкой к местонахождению управления социальной защиты населения (УСЗН). При смене места жительства человек должен сообщить об этом в свое УСЗН. Затем необходимо обратиться в УСЗН по новому месту жительства для перевода выплаты. Это занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, что во время войны осложняет и без того тяжелое положение переселенцев. Ускорить процесс должен новый механизм: правительство передало полномочия по назначению субсидий и льгот Пенсионному фонду Украины (ПФУ). Это даст возможность получать государственные выплаты быстрее, так как прием заявителей будет происходить без привязки к месту проживания – аналогично тому, как это предусмотрено для обращений по пенсионным вопросам.

Уже с 1 октября ПФУ будет выплачивать субсидии и льготы, назначенные управлениями социальной защиты. А с 1 декабря Фонд будет не только выплачивать, но и назначать субсидии и льготы.

Для оформления субсидии в соответствии с новым механизмом можно обращаться:

в сервисный центр ПФУ;

в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

к уполномоченному лицу территориальной громады.

Кроме того, подать заявку на получение выплат можно и дистанционно:

в электронном кабинете Пенсионного фонда;

через портал «Дія»;

отправить заполненные документы обычной почтой.

Для тех, кто уже оформил и получает субсидии и льготы, ничего не меняется.

Льготникам на заметку

К концу года планируется завершить реформу монетизации социальных выплат. Субсидии наличными выплачиваются с мая 2021 года. А льготы пока предоставляются и в наличной, и в безналичной формах. С декабря 2022 года планируется выплачивать льготы исключительно «живыми» деньгами. В свою очередь льготники будут самостоятельно платить за потребленные коммунальные услуги, а сэкономленные средства смогут потратить на собственные нужды.

Совокупный доход, безработица и обогрев жилья

В порядок предоставления жилищных субсидий внесены существенные изменения.

1.При расчете субсидии в среднемесячный совокупный доход семьи не будут учитывать:

помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (3 тысячи гривен – для людей с инвалидностью или детей; 2 тысячи гривен – для трудоспособных лиц);

компенсацию для покрытия расходов, связанных с размещением в своем жилье внутренне перемещенных лиц по программе «Прихисток». Напомним, что с 1 октября компенсацию за размещение переселенцев в рамках данной программы увеличат до 900 гривен в месяц за человека (сейчас – 450 гривен).

К слову, теперь предоставить переселенцам убежище и получать компенсацию от государства смогут не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛП, религиозные организации и другие.

2.Для безработных граждан, которые состоят на учете в центрах занятости, предусмотрена возможность назначения субсидии с учетом фактически полученных доходов – в размере пособия по безработице за предыдущий месяц (а не за шесть месяцев, предшествующих обращению за субсидией).

3.В результате вооруженной агрессии рф против Украины много домохозяйств осталось без центрального отопления или природного газа и используют для обогрева жилых помещений бытовые электроприборы. Домохозяйства, которые находятся в зоне проведения боевых действий или в оккупации, смогут в таких случаях получать субсидию на оплату электроэнергии, используемую для отопления.

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Ольга Новикова