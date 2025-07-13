Ключевые моменты:

Конно-спортивный клуб «Стетсон» приютил лошадей, спасенных в Одессе после дроновой атаки 11 июля;

О помощи сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков;

Животные пережили пожар, в котором погибла одна лошадь и пострадала другая;

В клубе также нашли убежище собаки, пережившие стресс во время атаки.

Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

«Сегодня помощь в беде – это сверхважно», – написал он у себя в Facebook.

Напомним, утром пятницы, 11 июля, российские террористы в очередной раз атаковали Одессу ударными дронами. В результате была повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания и автомобили.

Кроме того, полностью сгорела конюшня местного конного клуба, где в момент атаки находились пять коней и четыре пони. Погибла любимица владелицы конюшни – лощадь Камелия, еще одна лошадь была сильно ранена.

Остальных животных удалось спасти и разместить в клубе «Стетсон». Клуб также предоставил убежище собакам, которые в момент атаки пережили сильный стресс.

Стоит отметить, что Игорь Беляков не раз принимал на поруки животных, спасенных активистами от жестоких хозяев.

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