Ключевые моменты:
- Конно-спортивный клуб «Стетсон» приютил лошадей, спасенных в Одессе после дроновой атаки 11 июля;
- О помощи сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков;
- Животные пережили пожар, в котором погибла одна лошадь и пострадала другая;
- В клубе также нашли убежище собаки, пережившие стресс во время атаки.
Об этом сообщил директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.
«Сегодня помощь в беде – это сверхважно», – написал он у себя в Facebook.
Напомним, утром пятницы, 11 июля, российские террористы в очередной раз атаковали Одессу ударными дронами. В результате была повреждена гражданская инфраструктура, жилые и административные здания и автомобили.
Кроме того, полностью сгорела конюшня местного конного клуба, где в момент атаки находились пять коней и четыре пони. Погибла любимица владелицы конюшни – лощадь Камелия, еще одна лошадь была сильно ранена.
Остальных животных удалось спасти и разместить в клубе «Стетсон». Клуб также предоставил убежище собакам, которые в момент атаки пережили сильный стресс.
Стоит отметить, что Игорь Беляков не раз принимал на поруки животных, спасенных активистами от жестоких хозяев.
Читайте также: Тепло для Венди: Одесский зоопарк получит новую систему отопления.