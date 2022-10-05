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Война в Одессе продолжается: Максим Марченко рассказал про атаки дронов и агентов рф

Война в Одессе продолжается: Максим Марченко рассказал про атаки дронов и агентов рф

Вместо заканчивающихся ракет российские военные стали использовать ударные дроны-камикадзе. Их цели сейчас – это объекты инфраструктуры. Находятся, по-прежнему, и предатели, что их наводят.

Об этом рассказал руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко

Он сообщил в своем видеообращении, что враг намерен нанести поражение нашим объектам инфраструктуры, поэтому этой ночью атаковал область двумя дронами-камикадзе. Но наше ПВО было на месте, и сбило их.

Также, по словам Марченко, недавно Служба безопасности Украины провела несколько успешных операций по задержанию в нашей области российских агентов, корректировщиков и коллаборантов.

Но зачастую, помогают врагу и сами одесситы, кто по-глупости, а кто и злонамеренно, за деньги.

В тоже время враг с помощью телеграм-каналов продолжает собирать разведывательные данные у людей, которые снимают результаты попаданий или сбития вражеских ракет и дронов и за вознаграждение передают эту информацию оккупантам. Неужели за какую-то тысячу гривен можно продать свою страну и предать собственный народ? Хочу заверить, что никто из предателей не избежит наказания за свои действия,

— сказал Максим Марченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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