Жилищные субсидии и льготы: что изменится с 1 октября?

В порядок предоставления жилищных субсидий внесены изменения. И заработают они уже с 1 октября. Что именно изменится, узнавала «Одесская жизнь».
1. При расчете субсидии в среднемесячный совокупный доход семьи не будут учитывать:
- помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (3000 гривен – для людей с инвалидностью или детей; 2000 гривен – для трудоспособных лиц);
- компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто приютил переселенцев: с 1 октября ее увеличат до 900 гривен в месяц за человека (сейчас – 450 гривен).
2. Безработным гражданам, которые состоят на учете в центрах занятости, будут назначать субсидии с учетом фактически полученных доходов – в размере пособия по безработице за предыдущий месяц (а не за шесть месяцев, предшествующих обращению за субсидией).
3. Семьи, которые находятся в зоне боевых действий или в оккупации и используют для обогрева электроприборы, смогут получать субсидию на электроэнергию, используемую для отопления.
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