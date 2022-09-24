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Жилищные субсидии и льготы: что изменится с 1 октября?

Жилищные субсидии и льготы: что изменится с 1 октября?

В порядок предоставления жилищных субсидий внесены изменения. И заработают они уже с 1 октября. Что именно изменится, узнавала «Одесская жизнь».

1. При расчете субсидии в среднемесячный совокупный доход семьи не будут учитывать:

  • помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (3000 гривен – для людей с инвалидностью или детей; 2000 гривен – для трудоспособных лиц);
  • компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг тем, кто приютил переселенцев: с 1 октября ее увеличат до 900 гривен в месяц за человека (сейчас – 450 гривен).

2. Безработным гражданам, которые состоят на учете в центрах занятости, будут назначать субсидии с учетом фактически полученных доходов – в размере пособия по безработице за предыдущий месяц (а не за шесть месяцев, предшествующих обращению за субсидией).

3. Семьи, которые находятся в зоне боевых действий или в оккупации и используют для обогрева электроприборы, смогут получать субсидию на электроэнергию, используемую для отопления.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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