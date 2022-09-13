Дадут ли субсидию тем, кто приютил переселенцев?

Многие украинцы, проживающие в относительно спокойных районах, приютили у себя переселенцев. В качестве компенсации за коммунальные услуги им выплачивают по 450 гривен в месяц за человека.

С 1 октября компенсацию хотят увеличить до 900 гривен в месяц за человека. Не повлияет ли это на назначение субсидии?

По информации Министерства реинтеграции, готовятся соответствующие изменения в законодательстве, чтобы компенсацию за бесплатное размещение внутренне перемещенных лиц не учитывать как доход при назначении субсидии.

Совет: Имейте в виду, если подать заявление на жилищную субсидию в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, помощь назначат с начала такого сезона. Согласно Порядку предоставления субсидий, отопительный сезон длится с 1 октября по 30 апреля, а сумму помощи на плату за тепло рассчитывают за период с 16 октября по 15 апреля.

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