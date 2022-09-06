Льготы и субсидии будут назначать в Пенсионном фонде?

На общественное обсуждение представлен проект постановления о передаче Пенсионному фонду Украины полномочий по назначению субсидий и льгот.
Такой механизм даст возможность получать госвыплаты быстрее, так как прием заявителей будет происходить без привязки к месту проживания — аналогично тому, как это предусмотрено для обращений по пенсионным вопросам. В Министерстве соцполитики объясняют, что изменения не отразятся на размере выплат. А получать их по-прежнему можно будет через банк или на почте.
К концу года также планируется завершить реформу монетизации соцвыплат. Субсидии наличными выплачиваются с мая 2021 года. А льготы пока предоставляются и в наличной, и в безналичной формах. С декабря 2022 года планируется выплачивать льготы исключительно деньгами. В свою очередь, льготники будут самостоятельно платить за потребленные коммунальные услуги, а сэкономленные средства смогут потратить на собственные нужды.
Еще по теме:
- Куда обращаться за субсидиями и пособиями?
- Как оформить субсидию на оплату коммуналки?
- Какие новые правила предоставления льгот?