Льготы и субсидии будут назначать в Пенсионном фонде?

Такой механизм даст возможность получать госвыплаты быстрее, так как прием заявителей будет происходить без привязки к месту проживания — аналогично тому, как это предусмотрено для обращений по пенсионным вопросам. В Министерстве соцполитики объясняют, что изменения не отразятся на размере выплат. А получать их по-прежнему можно будет через банк или на почте.

К концу года также планируется завершить реформу монетизации соцвыплат. Субсидии наличными выплачиваются с мая 2021 года. А льготы пока предоставляются и в наличной, и в безналичной формах. С декабря 2022 года планируется выплачивать льготы исключительно деньгами. В свою очередь, льготники будут самостоятельно платить за потребленные коммунальные услуги, а сэкономленные средства смогут потратить на собственные нужды.

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