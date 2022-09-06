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Льготы и субсидии будут назначать в Пенсионном фонде?

Льготы и субсидии будут назначать в Пенсионном фонде?

На общественное обсуждение представлен проект постановления о передаче Пенсионному фонду Украины полномочий по назначению субсидий и льгот.

Такой механизм даст возможность получать госвыплаты быстрее, так как прием заявителей будет происходить без привязки к месту проживания — аналогично тому, как это предусмотрено для обращений по пенсионным вопросам. В Министерстве соцполитики объясняют, что изменения не отразятся на размере выплат. А получать их по-прежнему можно будет через банк или на почте.

К концу года также планируется завершить реформу монетизации соцвыплат. Субсидии наличными выплачиваются с мая 2021 года. А льготы пока предоставляются и в наличной, и в безналичной формах. С декабря 2022 года планируется выплачивать льготы исключительно деньгами. В свою очередь, льготники будут самостоятельно платить за потребленные коммунальные услуги, а сэкономленные средства смогут потратить на собственные нужды.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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