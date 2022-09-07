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Субсидия на отопительный сезон: кому дадут и куда обращаться?

Субсидия на отопительный сезон: кому дадут и куда обращаться?

В Министерстве социальной политики призывают граждан обращаться за субсидиями на отопительный сезон. Процесс оформления уже стартовал. Те, кто проживает на подконтрольной Украине территории, в том числе переселенцы, подают заявления и декларации в обычном порядке. Жителям временно оккупированных территорий и зоны боевых действий субсидии на весь отопительный сезон продлили автоматически. Обратиться за помощью может и семья, которая раньше не получала субсидию, но в военное время не сможет самостоятельно оплачивать коммуналку. Куда обращаться и что потребуют от заявителя?

Субсидии на оплату коммуналки: кому положена помощь?

Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства, который:

  • зарегистрирован в жилом помещении;
  • не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем на основании договора аренды жилья, по решению суда или на других законных основаниях;
  • не зарегистрирован в жилом помещении, но фактически проживает в нем без договора найма (аренды) жилья и имеет статус внутренне перемещенного лица.

При обращении за субсидией заявитель должен задекларировать всех живущих в домохозяйстве (приложить к заявлению документы, которые бы подтверждали проживание по указанному адресу, так как субсидия не может назначаться одновременно по зарегистрированному месту жительства человека и по месту его фактического проживания).

Если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с начала такого сезона. Согласно Порядку предоставления субсидий, отопительный сезон длится с 1 октября по 30 апреля, а сумму помощи на оплату счетов за тепло рассчитывают за период с 16 октября по 15 апреля.

Субсидии, карикатура

Получение субсидии: какие документы надо приготовить?

Кроме заявления и декларации, необходимо также предоставить следующие документы:

  • паспорт заявителя;
  • идентификационный код (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
  • информацию о всех членах домохозяйства;
  • справки о доходах, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования (если нет возможности подтвердить такие доходы справкой, к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера);
  • копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
  • договор аренды жилья (при наличии).

Могут также попросить другие документы, которые необходимы для рассмотрения вопроса. Например, у переселенцев попросят справку о статусе внутренне перемещенного лица. При этом помощь на проживание, которую получают переселенцы, не будут включать в совокупный доход семьи при расчете субсидии.

Цифра: 2,6 миллиона человек обратятся за субсидией на отопительный период уже в этом году.
Такие расчеты привели в Министерстве социальной политики Украины. И именно поэтому граждан призывают оформить помощь на оплату коммунальных услуг заблаговременно.

Куда обращаться за субсидией?

Оформить государственную помощь на оплату коммунальных услуг можно, обратившись:

  • в управление соцзащиты населения;
  • к уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады (по месту проживания);
  • в Центр административных услуг.

Подать заявление и все необходимые документы можно также на портале электронных услуг «Дія». Претенденты на субсидию, у которых нет возможности прийти лично или воспользоваться электронными технологиями, могут отправить бумажные документы по почте.

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В связи с военными действиями, сейчас рассматриваются различные механизмы выплаты субсидий, в том числе через Пенсионный фонд. По словам министра социальной политики Оксаны Жолнович, это позволит обратиться за субсидией тем, у кого нет возможности воспользоваться другими способами.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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