Магнитные бури: какой прогноз на 20 октября

Магнитная или солнечная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.

Ближайшая по датам магнитная буря, которая продлится 4 дня, будет с 23 по 26 октября. Потом же после перерыва один день выбросы повторятся и продлятся два дня — 29 и 30 октября. Первая магнитная буря будет слабой интенсивности, а вот следующие два дня воздействие будет ощущаться сильнее.

Влияние магнитных бурь на здоровье людей мало изучено учеными. Некоторые исследования указывают на то, что во время бурь неприятные симптомы переживают многие метеозависимые люди. Но другие эксперименты свидетельствуют о том, что последствия бурь ощущают лишь космонавты и пилоты.

Не смотря на разногласия среди ученых, множество людей жалуются на ухудшение самочувствия в такие дни. Среди тех, кто чувствует влияние бурь чаще всего, выделяются метеочувствительные и пожилые люди, беременные женщины, а также люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, врачи советуют:

заранее сделать ревизию домашней аптечки, проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;

помнить о здоровом образе жизни: гулять на свежем воздухе, соблюдать правила здорового питания;

полноценно отдыхать и спать ночью (для взрослых людей это около 8 часов в сутки);

пить негазированную воду, травяной чай, временно отказаться от кофе и алкоголя.