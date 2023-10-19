Новости Одессы и Одесской области

Одессит стал «чемпионом» пьяного вождения: что ему грозит

Одессит стал «чемпионом» пьяного вождения: что ему грозит

Одесские патрульные остановили пьяного водителя, который уже 15 раз привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Водителя, который нарушал правила дорожного движения, остановили в Пересыпском районе вечером 17 октября.

Во время общения с мужчиной инспекторы заметили характерные признаки алкогольного опьянения, поэтому предложили ему пройти проверку. Прибор Drager подтвердил наличие в крови 0,71 промилле алкоголя, что превышает допустимую норму.

Как выяснилось, на этого водителя было составлено уже 15 протоколов согласно ст. 130 (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии) КУоАП.

Всего с начала недели сотрудники полиции установили 70 водителей, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии.

В полиции напомнили, что за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения сейчас в Украине предусмотрен штраф 17 тысяч грн и лишение права управления на год. Если же человек второй раз совершит такое правонарушение в течение года, то штраф возрастает до 34 тысяч грн с лишением права управлять на три года. Если же водитель третий раз за год пьяным садится за руль, штраф составит 51 тысяча грн с лишением права управлять авто на 10 лет.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в Одессе злостный нарушитель в пятый раз за сентябрь попался пьяным за рулем.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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