Ключевые моменты:

Фейк о блокаде Приднестровья появился из-за преувеличений и некритичных перепечаток;

Новых ограничений со стороны Украины и Молдовы с 1 января не вводили;

Первоисточник удалил материал и опубликовал опровержение.

В военное время любая информация о безопасности региона воспринимается особенно остро. Именно поэтому ответственность медиа за точность формулировок возрастает в разы: громкий заголовок может создать иллюзию события, которого на самом деле не было.

История с «полной блокадой» Приднестровья — показательный пример того, как аналитический материал, поданный без должных оговорок, превращается в фейк после нескольких перепечаток. Редакция проанализировала путь этой новости: от первой публикации до ее распространения и последующего опровержения.

Наша задача — не просто опровергнуть недостоверную информацию, а подробно объяснить, какие именно утверждения были озвучены, почему они не соответствуют реальности и как проверка фактов позволяет увидеть реальную картину.

Первоисточник фейка и его последующее опровержение

Информационная волна началась 12 января 2026 года с публикации на сайте Euromaidan Press. В материале утверждалось, что с 1 января Украина и Молдова якобы ввели «полную блокаду» Приднестровья, перекрыв все пути снабжения региона. Это подавалось как новый, скоординированный шаг двух государств и как серьезный геополитический сдвиг.

Однако уже через несколько часов издание удалило публикацию. Более того — Euromaidan Press опубликовало отдельное опровержение, в котором признало: материал существенно преувеличивал события и представлял рутинные процессы как нечто беспрецедентное. Редакция отметила, что сделанные выводы не соответствуют фактам и реальной ситуации на месте.

Несмотря на это, к моменту удаления текста его уже успели перепечатать другие ресурсы, не добавив ни контекста, ни информации о последующем опровержении.

Что именно утверждал фейк

В перепечатках и производных материалах повторялись несколько ключевых тезисов:

что с 1 января 2026 года были полностью перекрыты все пути сообщения с Приднестровьем;

что регион оказался в полной логистической изоляции;

что это стало новым политическим решением Киева и Кишинева;

что российский военный контингент якобы впервые остался без возможности какого-либо снабжения.

Именно эти утверждения и требуют отдельного разбора.

Почему утверждения о «полной блокаде» не соответствуют действительности

Ссылки на опровержение тезисов о «блокаде» предоставил украинский эксперт по вопросам Приднестровья и Молдовы, заведующий сектором Национального института стратегических исследований Артем Филипенко.

Он ссылается на Zona de Securitate.md — специализированную платформу в Республике Молдова, созданную для отражения ситуации в Зоне безопасности и приднестровском регионе.

Там отмечают:

Во-первых, украинско-приднестровский участок границы закрыт еще с февраля 2022 года. Это решение было принято сразу после начала полномасштабного вторжения России и с тех пор не менялось. Следовательно, с 1 января 2026 года здесь не появилось никаких новых ограничений.

Во-вторых, таможенные правила Молдовы в отношении товаров из Приднестровья действуют с 2024 года. Они предусматривают оформление грузов через официальные таможенные органы Республики Молдова и также не изменялись в начале 2026-го.

В-третьих, прекращение транзита российского газа через Украину произошло год назад, 1 января 2025 года, и было связано с завершением контракта. Об этом было известно заранее.

Это не является элементом «блокады» Приднестровья и не касается непосредственно внутреннего движения людей или товаров в регионе.

Таким образом, никакого нового решения, которое можно было бы назвать «полной изоляцией», принято не было.

Последствия: как преувеличение превратилось в фейк

В Zona de Securitate сообщают, что в зоне безопасности не зафиксировано никаких изменений в режиме передвижения. Дополнительные блокпосты не устанавливались, маршруты не перекрывались, гражданское и коммерческое сообщение между берегами Днестра сохраняется.

В издании отмечают, что никакой новой информации об ограничениях на границе с Приднестровьем от Объединенной контрольной комиссии (ОКК) не поступало. Там подчеркивают: любые изменения в периметре зоны безопасности возможны только при консенсусе всех сторон и не могут происходить «внезапно» или без публичных решений.

ОКК — это трехсторонняя военная структура, состоящая из представителей Молдовы, Приднестровья (непризнанной ПМР) и России, которая управляет демилитаризованной зоной и миротворческими силами на границе Молдовы и Украины.

А Артем Филипенко на своей странице в Фейсбуке пишет о вреде таких новостей и о репутационных потерях Украины:

«Во-первых, мы получим определенное недоверие к украинским медиа в Румынии и Молдове, — пишет он. — Возможно, я преувеличиваю угрозу, но Euromaidan Press уже во второй раз оказывается в фокусе внимания местных СМИ. Учитывая, что это англоязычный ресурс, ориентированный на внешнюю аудиторию, публикация непроверенной информации в будущем может повлиять на восприятие информации в целом».

«Во-вторых, мы уже имеем значительное количество перевозбужденных сограждан, которые вчера строили наполеоновские планы и видели близкий конец Приднестровья. Короче, все семинары и лекции по информационной гигиене пошли в никуда».

Как преувеличение превратилось в фейк

История с «блокадой» показывает, насколько опасно сочетание громкого заголовка и отсутствия проверки. Аналитическое предположение было подано как факт, а затем многократно усилено перепечатками.

Показательно, что даже первоисточник впоследствии признал ошибку. Но опровержение распространяется не так быстро, как сенсация, — и в этом заключается главная проблема.

Украина и Молдова не вводили новой полной блокады Приднестровья. Речь идет о давно действующих ограничениях и правилах, которые в информационном пространстве подали как внезапное и радикальное событие.

Этот случай еще раз доказывает: в вопросах безопасности важно не только читать новости, но и проверять, не были ли они впоследствии опровергнуты самими авторами.

Читайте также: