Новости Одессы и Одесской области

Приднестровье осталось без газа и тепла

Приднестровье осталось без газа и тепла

Жители непризнанного Приднестровья остались без газа, тепла и горячей воды. Это произошло после прекращения транзита газа по территории Украины и отказа РФ поставлять топливо по другим маршрутам.

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Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

В среду, 1 января, предприятие «Тирастеплоэнерго» сообщило, что в связи с остановкой поставок газа прекратили подачу тепла и горячей воды в жилые дома и бюджетные организации. Кроме больниц и социальных учреждений.

В многоквартирных домах газ остается доступен только для готовки еды.

Это будет возможно за счет запасов в системе газопроводов, но лишь до тех пор, пока давление в сети не снизится до критического уровня. Местных жителей призвали обязательно закрыть газовые краны и не пытаться самостоятельно восстанавливать подачу газа.

Причину отключения называют прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Как известно, Приднестровье получало российский газ через Украину, но этот маршрут поставок был закрыт 1 января в связи с истечением срока действия транзитного соглашения.

О том, как живут наши соседи, подробнее читайте в статье: У Приднестровья проблемы, а боится Молдова

Кризис затронул и Молдову

28 декабря российский «Газпром» официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в Молдову в связи с «невыполнением платежных обязательств».

Также от российского газа зависит электроснабжение Молдовы, поскольку основным производителем электроэнергии является Молдавская ГРЭС в Приднестровье. Станция использовала российский газ, но обеспечена запасами угля и мазута.

Ранее власти Молдовы ввели режим чрезвычайного положения и экономят энергоресурсы до урегулирования ситуации.

Как отметили в Минэнерго Молдовы, технически возможно организовать поставки газа из Европы, но «наибольшая проблема заключается в обеспечении оплаты за газ в Приднестровском регионе, поскольку население там привыкло к очень низким тарифам, даже близко не покрывающим реальную стоимость газа».

Сейчас Кишинев создал газовые резервы на несколько месяцев и надеется на поддержку Румынии в случае дефицита электроэнергии.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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