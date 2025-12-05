Ключевые моменты:

РФ атаковала Днепропетровскую область и Харьков, в результате чего погиб 12-летний ребенок.

Завершилась встреча делегаций Украины и США.

МВФ выдвигает Украине новые налоговые требования.

Ситуация на фронте.

РФ атаковала Днепропетровскую область и Харьков: погиб ребенок

В ночь с 4 на 5 декабря враг ударил по Синельниковскому и Никопольскому районам. К сожалению, 12-летний мальчик погиб от удара беспилотника в общине Васильковка Синельниковского района. Также есть ранены: 37-летняя женщина и 39-летний мужчина, которые уже получили необходимую медицинскую помощь.

Добавим, в результате обстрела возник пожар, разрушен один частный дом, еще один сильно поврежден.

В Никопольском районе враг применил артиллерию, FPV-дроны и реактивные системы залпового огня «Град». Пострадали жители Никополя, а также Марганецкая и Покровская общин. 70-летний местный житель получил минно-взрывную травму. Кроме этого, повреждены два частных здания, пять многоэтажек и разбит автомобиль.

Стоит отметить, что силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников в Днепропетровской области.

Также РФ нанесла удар беспилотными аппаратами по объекту в Основянском районе Харькова. После атаки на территории вспыхнули пожары, площадь которых превысила 500 квадратных метров. Спасатели ГСЧС активно работают над ее ликвидацией.

Завершилась встреча делегаций Украины и Америки

В США завершилась встреча делегаций Украины и Америки, посвященная обсуждению темы мира в Украине. Напомним, что от украинской стороны в переговорах принимали участие секретарь СНБО Рустем Умеров и командующий Генеральным штабом ВСУ Андрей Гнатов.

Украинская сторона хотела узнать результаты встречи Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москве и об обсуждении этого визита с Трампом и его командой. Также представители США должны встретиться с Зеленским в Брюсселе 3 декабря, однако встречу отменили.

Также читайте: Переговоры о мире для Украины выходят на новый уровень.

МВФ выдвигает Украине дополнительные налоговые требования

Для того чтобы активировать новую финансовую программу с МВФ, Украина должна срочно выполнить налоговые требования.

Международный валютный фонд настаивает на введении налога на добавленную стоимость (НДС) для ФОП, занимающихся интернет-торговлей. Кроме этого, нужно сделать налог на все посылки.

Также МВФ требует налогооблагать услуги, предоставляемые на цифровых платформах, в частности, известный как «налог на OLX». Кабмин уже одобрил этот законопроект летом: если его примут, начиная с 2026 года доходы от продаж через интернет будут облагаться ставкой 10%.

Напомним, что поддержка МВФ критически важна для Украины, потому что именно она служит гарантией для привлечения помощи от других международных партнеров.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, только за 4 декабря российские оккупационные силы потеряли около 1240 военнослужащих, 424 беспилотных летательных аппарата и один самолет. Общее количество ликвидированного личного состава противника с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 составляет примерно 1 178 610 человек.

Также читайте: Что принесет украинцам бюджет-2026: рекордные расходы на оборону, увеличение зарплаты педагогам и «минималки».