«Бессарабский дом»: почему потомки немцев Одесской области поддерживают общины в Украине

«По центральной дороге в селе Красное, где мы жили много лет и где родился я, уже шли, склонив головы, к железнодорожной станции наши односельчане — немцы по происхождению. Нас провожало все село — соседи, друзья, все плакали. А над селом стоял ужасный вой собак и скота. Это был страшный день», — так описал в своих воспоминаниях день изгнания немцев из Красного немец-переселенец Отто Риль. В девяностые Отто побывал в родном селе, а также написал историческую монографию о тяжелых для бессарабских немцев сороковых годах.

Несмотря на то, сколько горя испытали бессарабские немцы от советской власти, сегодня их потомки помогают родным громадам, чем могут. В Тарутинской громаде связующим звеном между Германией и Украиной является Тарутинское немецко-культурное общество «Бессарабский дом». Его возглавляет немка по происхождению, энергичная, деловая и красивая женщина Светлана Крук.

Большой друг Августовского

«Бессарабский дом» работает на Тарутинщине более 20 лет — это мощная общественная организация, которая поддерживает тесную связь с бессарабскими немцами, проживающими в Германии. Одним из самых известных меценатов-новаторов, который много сделал для Тарутинщины, является Натаниэль Рисс.

Натанаэль родился в Серпневом, которое называлось Лейпцигом. Назвали его в честь соседского мальчика из еврейской семьи, с которым дружил его старший брат.

В 1940 году семья Рисс также покинула Бессарабию. Судьба привела Натаниэля в Гамбург, где благодаря настойчивости, трудолюбию и таланту он стал руководителем известного в мире концерна Helling. Он достиг признания как ученый по прикладной науке и получил звание профессора, запатентовал много собственных изобретений и тому подобное.

И никогда не забывал, откуда он, всегда мечтая побывать на родине. Эта мечта осуществилась в 2013-м: он приехал в Серпнево и побывал в родном доме. Здесь его гостеприимно встретили местные жители. С того времени Натаниэль Рисс стал большим другом Августовского. По его инициативе и на его собственные средства к 200-летию села был построен замечательный парк с местами для отдыха. Он регулярно помогал школе, детсаду. Впоследствии перестроил свой родной дом под резиденцию Немецкого культурного общества. Также выкупил заброшенные дома для того, чтобы со временем запустить на этой территории крафтовое производство — маслобойню, сыроварню, винодельню, мельницу, пошивочный цех.

В октябре 2023 года 89-летний Натаниэль Рисс приехал в Тарутинскую громаду, привез много гуманитарной помощи и подарил Тарутинской больнице современный цифровой маммограф.

Тогда Натаниэль Рисс вместе с Саввой Черневым, главой Тарутинской громады, и Светланой Крук живо обсуждали, как сделать Серпнево, находящееся на границе с Молдовой, визитной карточкой Украины. Но в январе этого года Натаниэля Рисса не стало.

Планов много, но нужны помощники

Инициативную Светлану Крук трудно найти в офисе «Бессарабского дома» — она постоянно в разъездах. То в Германии за гуманитарным грузом для военных, переселенцев и обездоленных людей, то на форумах, то на очередной стройке. Однако нам таки удалось встретиться.

— Светлана, Натаниэль Рисс ушел из жизни. А ведь планы были амбициозными.

— Сейчас, во время войны, многие проекты стали на паузу. К сожалению, от нас ушел и руководитель немецкой общественной организации «Бессарабские немцы» Гюнтер Фослер, который тоже был большим патриотом нашего края. Однако в Германии есть много друзей, чьи предки жили в Бессарабии, и которые трепетно относятся к их памяти. Сейчас мы сотрудничаем с Симоном Новотным и Мартином Зальцером — основателями и руководителями благотворительной организации Ermstal hilft в Штутгарте. За время войны мы доставили из Германии тонны гуманитарной помощи для военных, беженцев и тех, кто в ней нуждается.

Это продукты, медикаменты, белье, инвалидные коляски, спальники, средства гигиены, одежда. Тарутинской больнице передали мебель, медицинские инструменты, аппарат УЗИ. Спасателям — новую пожарную машину. Коммунальным предприятиям и детским садам — мощные генераторы. Бессарабские немцы — настоящие наши друзья.

В тарутинском парке был установлен символический скульптурный памятник нашей дружбе и сотрудничеству. В этом году мы организовали на территории резиденции палаточный лагерь детского отдыха «Лесные каникулы», где дети переселенцев и защитников Украины отдохнули бесплатно. В Красном на немецком кладбище была установлена часовня-музей немцам-переселенцам, этим занималась вместе с Симоном бывшая глава Красненской громады Ольга Младинова. Много отправляем помощи нашим ребятам-защитникам на фронт, в прифронтовые районы.

— Знаю, что вы настоящий генератор идей, чем одержимы сейчас?

— Мы взяли под свою опеку старое здание немецкой гимназии 1819 года — это очень красивое историческое помещение, настоящее культурное наследие. Оборудовали здесь несколько классов, где проходят курсы немецкого для детей, обустроили музей. Однако здание нуждается в ремонте, содержать его очень дорого, поэтому планируем создать в нем настоящий национально-просветительский центр, где под одной крышей объединить немецкую, гагаузскую, болгарскую культуры. К сожалению, в прошлом году ушел из жизни Владимир Кубякин, великий краевед, патриот, писатель и мой большой помощник. Поэтому пока просто не хватает на все планы времени, надеюсь найти единомышленников, с помощью которых воплотить эту идею в жизнь.

Сейчас мы выиграли мини-грант для проекта «Бессарабские сладости», который включает мастер-классы для детей и мам по изготовлению сладостей, кукол-мотанок «Травница», развивающие курсы для самых маленьких. Хочу сделать кафе-музей, куда приобщить творческих людей Бессарабского. Есть проект по интеграции молодежи, привлечение ее к волонтерскому делу, в частности подростков со сложной судьбой. Также планируем привлечь немецких пасторов из Одесской кирхи к специальному проекту для детей из детского приюта — проведение праздников в театрализованном формате. 29 октября в Бессарабское приезжает большая делегация из Германии во главе с министром культуры, будем обсуждать реализацию этих проектов.

Почетный гражданин

Тарутинским поселковым советом присвоено звание «Почетный гражданин Тарутинской поселковой территориальной громады»

Соответствующее решение было принято депутатами поселкового совета в сентябре этого года.

В списках тех, кто получил эту награду за постоянную поддержку и помощь во время полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, — граждане Федеративной Республики Германия Симон Новотный (SIMON NOWOTNI) и Мартин Зальцер (MARTIN SALZER) — основатели и руководители благотворительной организации Ermstal hilft; Натаниэль Рисс (посмертно) — благотворитель, профессор компании HELLING.

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