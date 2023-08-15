«Большие сердца» из Ананьева победили на конкурсе благотворителей Одесщины

Общественная волонтерская организация «Большие сердца» из Ананьева – победительница регионального конкурса «Благотворительная Одесщина-2022».
Полсотни общественных, волонтерских и благотворительных организаций, общественных объединений, учебных заведений и благотворителей с Одесщины приняли участие в этом конкурсе.
По результатам экспертной оценки Ассоциации благотворителей Украины ананьевские волонтеры, возглавляемые Анной Самотей, завоевали бронзу в номинации «Благотворительность неправительственного сектора».
С момента полномасштабного вторжения «Большие сердца» реализовали ряд эксклюзивных проектов, направленных на поддержку ВСУ, ветеранов-земляков и т.д.
Это изготовление сигарет, фруктовых чипсов, витаминной полосы и вкусного сала для защитников.
— Продолжаем творить добро и поддерживать нашу страну и наше славное воинство вместе до окончательной победы над врагом, — отметила Анна Самотей.
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