Новости Одессы и Одесской области

«Большие сердца» из Ананьева победили на конкурсе благотворителей Одесщины

«Большие сердца» из Ананьева победили на конкурсе благотворителей Одесщины

Общественная волонтерская организация «Большие сердца» из Ананьева – победительница регионального конкурса «Благотворительная Одесщина-2022».

Полсотни общественных, волонтерских и благотворительных организаций, общественных объединений, учебных заведений и благотворителей с Одесщины приняли участие в этом конкурсе.

По результатам экспертной оценки Ассоциации благотворителей Украины ананьевские волонтеры, возглавляемые Анной Самотей, завоевали бронзу в номинации «Благотворительность неправительственного сектора».

С момента полномасштабного вторжения «Большие сердца» реализовали ряд эксклюзивных проектов, направленных на поддержку ВСУ, ветеранов-земляков и т.д.

Это изготовление сигарет, фруктовых чипсов, витаминной полосы и вкусного сала для защитников.

— Продолжаем творить добро и поддерживать нашу страну и наше славное воинство вместе до окончательной победы над врагом, — отметила Анна Самотей.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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