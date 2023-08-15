«Большие сердца» из Ананьева победили на конкурсе благотворителей Одесщины

В Одесской области устанавливают мобильные укрытия для учебных заведений: как там внутри? (фото) В г. Подольске и в Куяльницкой территориальной громаде Подольского района уже установили первые мобильные укрытия для учебных заведений, которые должны открыться в этих двух громадах с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в Подольской райгосадминистрации (РГА). ПОДРОБНЕЕ

Село Будеи – малиновая столица Одесщины на Шпаковом пути Село Будеи Кодымской громады издавна признается малиновой столицей Подольщины. Ведь почти в каждом домохозяйстве здесь большая плантация малинника. Именно эта ягода и стала визитной карточкой буден. ПОДРОБНЕЕ

Воспоминания, которые не забыть: в гостях у бабушки на Одещине (фоторепортаж) У каждого взрослого есть в записной книжке памяти история про то, как он гостил у бабушки в селе. И эти воспоминания забыть невозможно. Вкусные бабушкины оладьи, беззаботность и вседозволенность… И, как следствие, самые увлекательные и веселые приключения. ПОДРОБНЕЕ