Ключевые моменты:

В Одесской области раскрыт канал незаконного переправления людей в Молдову.

Организатор получал 8 тыс. долларов США за доставку мужчин собственным автомобилем.

Злоумышленника задержали, изъяты автомобиль и деньги.

Фигуранту грозит строгое наказание.

Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

По информации оперативников, 51-летний житель Болградского района за денежное вознаграждение в размере 8 тысяч долларов США организовывал доставку мужчин к границе собственным автомобилем. Кроме того, он давал инструкции по дальнейшему пешему маршруту в Молдову.

Мужчину задержали, а также изъяли авто и деньги, полученные незаконным путем.

По словам правоохранителей, подобные случаи представляют серьезную угрозу безопасности государственной границы, поэтому организаторов таких каналов ожидает строгое наказание — до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Одесской области раскрыли инспектора пограничной службы, который наладил канал незаконного переправления мужчин призывного возраста за границу.