Об этом в эфире Телерадио Молдова рассказал исполняющий обязанности министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля.

Ключевые моменты:

Трасса будет пролегать от Унгена до Кишинева, далее — до Одессы.

Работы по возведению начались 26 апреля 2024 года.

Детали маршрута

В Молдове начался практический этап реализации масштабного инфраструктурного проекта — строительства моста через реку Прут, который станет первой частью международной автомагистрали Яссы–Кишинев–Одесса.

Строительные работы начались 26 апреля 2024 года, а завершить их планируют через полтора года. Новый четырехполосный мост соединит румынскую трассу А8 (Пашкань–Яссы–Кишинев) с будущим молдавским участком автомагистрали, став важным шагом в восстановлении транспортных связей между Украиной и Европой.

По словам Боли, в настоящее время рассматриваются три возможных маршрута трассы на территории Молдовы. После утверждения окончательного варианта начнется проектирование и выкуп земельных участков — процесс, который может занять несколько лет.

