В одесской многоэтажке взорвался газовый баллончик

В результате ЧП разрушена фасадная стена дома и окно. К счастью, никто не пострадал.
12 декабря на улице Академика Сахарова в квартире на 19-м этаже 25-этажного жилого дома взорвался туристический газовый баллончик.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в результате взрыва разрушена фасадная стена и окно без последующего возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших.
Причина взрыва устанавливается.
Спасатели настоятельно просят одесситов соблюдать правила безопасности и придерживаться инструкций при использовании любых приборов, которые создают потенциальную угрозу.