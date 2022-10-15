Как правильно питаться, чтобы не замерзнуть: советы нутрициолога

Как ожидается, эта зима может оказаться для нас непростой. И что только нам ни советуют: и утеплять дома, и запасаться газовыми горелками, и заранее обзавестись термобельем… Все это, конечно, важно и следует учесть, но также не стоить забывать и о том, что в холодную пору года важно не только тепло одеваться и обогревать свое жилище, но и правильно питаться.
Именно о том, как правильно питаться осенью и зимой, «Одесская жизнь» поинтересовалась у нутрициолога и консультанта по питанию Натальи Ходеевой.
Заморозьте овощи
– Заранее хочу предупредить, что в связи с холодами не стоит слишком увеличивать размеры порций и повышать калорийность блюд, – предупреждает нутрициолог. – Пока есть в продаже свежие овощи, ягоды и фрукты, ими стоит укрепить организм перед холодами. Запастись впрок витаминами практически невозможно, но усилить защитные силы – вполне. Например, прекрасным способом продлить «жизнь» продуктам будет заморозка свежих овощей. Ведь любая продукция, обработанная солью или специями, потеряет свои качества быстрее, чем при простой заморозке.
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Так что, пока есть возможность, заморозьте на зиму сезонные овощи и фрукты. Например, сладкий перец, кабачки, баклажаны, помидоры, сливы, тыкву и зелень (укроп, петрушку и зеленый лук).
Сделать это просто: ополосните плоды под проточной водой, обсушите от влаги, очистите от семян, измельчите на удобные для вас порции, расфасуйте и плотно закройте тару.
В качестве тары для фасовки специалисты предлагают покупать пакеты для заморозки (цена от 35 гривен за 25 штук) – они компактные и хорошо сохраняют продукты. Заготовки храните в морозильной камере с температурой -18 градусов и ниже.
Нутрициолог и диетолог – в чем отличия?
В современном обществе появилась тенденция к красоте и здоровью. Люди начинают отказываться от курения и употребления спиртных напитков, все больше занимаясь спортом и выбирая правильное питание. Самые востребованные профессии на данном этапе – диетологи и фитнес-тренеры. Но появился и такой специалист, как нутрициолог, который также занимается вопросами правильного питания.
Именно нутрициолог поможет всем, кто этого хочет, скорректировать питание и улучшить усвоения веществ, необходимых организму.
Нутрициолога часто путают с диетологом, несмотря на то, что они относятся к совершенно разным областям: диетология – медицина, а нутрициология – наука. Сфера деятельности диетолога и нутрициолога – питание, но между ними есть существенное отличие. Так, диетология занимается организацией правильного питания. Специалисты этой области помогают подобрать сбалансированный рацион для конкретного человека. А нутрициолог – это эксперт, исследующий воздействие еды на организм в целом. Он занимается анализом распределения веществ во время еды, находит вредные, которые находятся в пище, кажущейся совершенно безопасной.
Рацион по науке: забудьте о консервах
Итак, на что следует обращать внимание, подбирая рацион в холодное время года?
Белки. Наряду с мясом и рыбой, яйцами и молочными продуктами нужно не забывать о растительных белках – это орехи, бобовые, семена. Обязательно должно быть чередование. Переедать вовсе не стоит – большое количество белка наносит вред почкам и нарушает секрецию инсулина.
Злаки дают много энергии, а значит и тепла, потому они обязательно должны быть в зимнем рационе. Также помните, что слишком обработанные каши (например, хлопья с добавлением сахара или фруктов) быстро усваиваются и не могут надолго утолять голод.
Овощи. В зимний период бывает сложно со свежими овощами, поэтому нужно по возможности употреблять свежие капусту, морковь, свеклу, тыкву, а также запастись консервированными или замороженными овощами. Однако все консервированные продукты содержат повышенное количество соли. Поэтому их употребление должно быть умеренным, а в сочетании с ними не стоит есть колбасы, сыры и другие насыщенные солью продукты.
Жиры. Их не стоит бояться и избегать, но и увлекаться не стоит, думая, что они согреют. Должно быть чередование растительных и животных жиров – например, пару столовых ложек растительного масла, 10-15 грамм сливочного и немного орехов или семян в течение одного дня.
Супы. Не забывайте есть густые суп, борщ и другие первые блюда, даже просто бульоны: они согревают тело и улучшают процесс пищеварения, насыщают организм всеми нужными веществами.
Консервы доступны, хорошо хранятся, но в них содержатся вредные элементы, поэтому консервы нужно употреблять дозированно и в сочетании с овощами или крупами, где есть клетчатка, помогающая выводить все вредное из организма.
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Подготовила Анастасия Епурь
Фото из открытых источников