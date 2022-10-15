Как правильно питаться, чтобы не замерзнуть: советы нутрициолога

Как ожидается, эта зима может оказаться для нас непростой. И что только нам ни советуют: и утеплять дома, и запасаться газовыми горелками, и заранее обзавестись термобельем… Все это, конечно, важно и следует учесть, но также не стоить забывать и о том, что в холодную пору года важно не только тепло одеваться и обогревать свое жилище, но и правильно питаться.

Именно о том, как правильно питаться осенью и зимой, «Одесская жизнь» поинтересовалась у нутрициолога и консультанта по питанию Натальи Ходеевой.

Заморозьте овощи

– Заранее хочу предупредить, что в связи с холодами не стоит слишком увеличивать размеры порций и повышать калорийность блюд, – предупреждает нутрициолог. – Пока есть в продаже свежие овощи, ягоды и фрукты, ими стоит укрепить организм перед холодами. Запастись впрок витаминами практически невозможно, но усилить защитные силы – вполне. Например, прекрасным способом продлить «жизнь» продуктам будет заморозка свежих овощей. Ведь любая продукция, обработанная солью или специями, потеряет свои качества быстрее, чем при простой заморозке.

Так что, пока есть возможность, заморозьте на зиму сезонные овощи и фрукты. Например, сладкий перец, кабачки, баклажаны, помидоры, сливы, тыкву и зелень (укроп, петрушку и зеленый лук).

Сделать это просто: ополосните плоды под проточной водой, обсушите от влаги, очистите от семян, измельчите на удобные для вас порции, расфасуйте и плотно закройте тару.

В качестве тары для фасовки специалисты предлагают покупать пакеты для заморозки (цена от 35 гривен за 25 штук) – они компактные и хорошо сохраняют продукты. Заготовки храните в морозильной камере с температурой -18 градусов и ниже.

Нутрициолог и диетолог – в чем отличия?

В современном обществе появилась тенденция к красоте и здоровью. Люди начинают отказываться от курения и употребления спиртных напитков, все больше занимаясь спортом и выбирая правильное питание. Самые востребованные профессии на данном этапе – диетологи и фитнес-тренеры. Но появился и такой специалист, как нутрициолог, который также занимается вопросами правильного питания.

Именно нутрициолог поможет всем, кто этого хочет, скорректировать питание и улучшить усвоения веществ, необходимых организму.

Нутрициолога часто путают с диетологом, несмотря на то, что они относятся к совершенно разным областям: диетология – медицина, а нутрициология – наука. Сфера деятельности диетолога и нутрициолога – питание, но между ними есть существенное отличие. Так, диетология занимается организацией правильного питания. Специалисты этой области помогают подобрать сбалансированный рацион для конкретного человека. А нутрициолог – это эксперт, исследующий воздействие еды на организм в целом. Он занимается анализом распределения веществ во время еды, находит вредные, которые находятся в пище, кажущейся совершенно безопасной.

Рацион по науке: забудьте о консервах

Итак, на что следует обращать внимание, подбирая рацион в холодное время года?

Белки. Наряду с мясом и рыбой, яйцами и молочными продуктами нужно не забывать о растительных белках – это орехи, бобовые, семена. Обязательно должно быть чередование. Переедать вовсе не стоит – большое количество белка наносит вред почкам и нарушает секрецию инсулина.

Злаки дают много энергии, а значит и тепла, потому они обязательно должны быть в зимнем рационе. Также помните, что слишком обработанные каши (например, хлопья с добавлением сахара или фруктов) быстро усваиваются и не могут надолго утолять голод.

Овощи. В зимний период бывает сложно со свежими овощами, поэтому нужно по возможности употреблять свежие капусту, морковь, свеклу, тыкву, а также запастись консервированными или замороженными овощами. Однако все консервированные продукты содержат повышенное количество соли. Поэтому их употребление должно быть умеренным, а в сочетании с ними не стоит есть колбасы, сыры и другие насыщенные солью продукты.

Жиры. Их не стоит бояться и избегать, но и увлекаться не стоит, думая, что они согреют. Должно быть чередование растительных и животных жиров – например, пару столовых ложек растительного масла, 10-15 грамм сливочного и немного орехов или семян в течение одного дня.

Супы. Не забывайте есть густые суп, борщ и другие первые блюда, даже просто бульоны: они согревают тело и улучшают процесс пищеварения, насыщают организм всеми нужными веществами.

Консервы доступны, хорошо хранятся, но в них содержатся вредные элементы, поэтому консервы нужно употреблять дозированно и в сочетании с овощами или крупами, где есть клетчатка, помогающая выводить все вредное из организма.

Подготовила Анастасия Епурь

Фото из открытых источников