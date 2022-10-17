Новости Одессы и Одесской области

Спросите у доктора: почему возникает застой желчи?

Спросите у доктора: почему возникает застой желчи?

Если после еды вас беспокоит чувство тяжести и тошнота, а во рту часто появляется горький привкус, это может говорить о проблемах с выделением желчи.

Отчего они возникают и как их решить, рассказала терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

Холестаз: не болезнь, а следствие

Синдром, при котором нарушена выработка желчи и ее отток в двенадцатиперстную кишку, называется холестазом. В итоге в крови повышается уровень выводящихся с желчью веществ (в частности, билирубина), что сопровождается кожным зудом, слабостью, желтухой. В свою очередь, недостаток желчи в кишечнике проявляется нарушением пищеварения.

врач-терапевт Снежана Ляшук

Снежана Ляшук

Холестатический синдром – не самостоятельная болезнь, а состояние, возникающее при заболеваниях печени, желчных путей или желчного пузыря. Патология вызывает ряд гистологических изменений в печени: расширение желчных капилляров, образование желчных тромбов, повреждение, воспаление и даже гибель клеток печени. Хронический холестаз может привести к развитию фиброза и цирроза печени.

Этот синдром обычно диагностируется у пациентов зрелого возраста, чаще от него страдают мужчины.

Отчего возникает холестаз?

Холестаз

Основные причины развития холестаза разделяют на две группы: внутрипеченочные и внепеченочные. К первым относятся хронические болезни печени (гепатиты, ожирение печени), поражения печеночной ткани в результате злоупотребления алкоголем, длительного приема некоторых лекарств, действия токсических веществ, последствий аутоиммунных заболеваний или распространившейся в печень злокачественной опухоли.

Внепеченочные причины холестаза – это желчнокаменная болезнь, воспаление желчных протоков, врожденные аномалии желчевыводящих путей, панкреатит, наличие гельминтов.

Среди других факторов, также провоцирующих застой желчи, – гормональные изменения в организме, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, эндокринные патологии, злоупотребление жирным и жареным.

Как проявляется холестаз?

Холестаз, синдромы

Симптомы холестатического синдрома могут отличаться в зависимости от того, протекает он в желтушной или безжелтушной формах, имеет острое или хроническое течение.

К характерным проявлениям патологии относится выраженный кожный зуд, усиливающийся вечером и ночью. Он возникает из-за задержки в организме веществ, которые должны выводиться с желчью, и достаточно долго может быть единственным симптомом.

Другими распространенным признаками холестаза считаются желтушность кожи и глаз, горький привкус во рту, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, боль и чувство распирания в правом подреберье, темная моча и обесцвеченный кал. Пациент чувствует общую слабость, быстро устает, теряет вес, становится тревожным и раздражительным, страдает бессонницей.

При хроническом течении холестаза из-за нарушения усвоения жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К могут наблюдаться признаки гиповитаминоза: повышенная кровоточивость десен, ломкость волос и ногтей, сухость кожи, снижение остроты зрения вдаль и в темноте, боли в мышцах. Также за счет повышения уровня холестерина в крови на груди, спине, локтях часто формируются ксантомы – утолщенные участки огрубевшей кожи желтоватого цвета.

Но иногда холестаз протекает практически бессимптомно и его случайно диагностируют на основании изменений в анализах крови в ходе профилактического обследования.

Как лечить холестаз?

Хотя из-за сильного кожного зуда пациенты с холестатическим синдромом часто вначале обращаются к дерматологу, его диагностикой и лечением занимается гастроэнтеролог. Врач проводит осмотр и опрос больного, направляет его на общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, УЗИ (при необходимости – КТ или МРТ) органов брюшной полости, копрограмму и другие обследования.

Продукты

Желчегонные продукты

При выявлении холестаза или подозрении на него первым делом корректируется рацион. Главные особенности диеты – замена животных жиров на растительные и отказ от спиртного, крепкого кофе и чая, жареных, жирных, копченых и острых блюд. Рекомендуется употреблять больше каш, овощей и фруктов, разрешены нежирное мясо и молочка.

Поможет травяной отвар
Смешайте в равных пропорциях листья зверобоя продырявленного, цветки бессмертника песчаного и кукурузные рыльца. Столовую ложку полученной травяной смеси заварите 250 милилитрами крутого кипятка и держите на водяной бане 40 минут. Дайте полностью остыть, процедите и принимайте за 20 минут до еды по трети стакана.

Из лекарственных препаратов назначаются гепатопротекторы, цитостатики, антиоксиданты, желчегонные средства, витаминные комплексы.

При невозможности устранить холестаз медикаментозно, применяется хирургическое лечение: внешнее дренирование желчевыводящих протоков, удаление камней из полости желчного пузыря и так далее.

В реабилитационный период пациентам рекомендована лечебная физкультура, физиопроцедуры, курс массажа.

Ирина Лебединец

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Одесситки смогут пройти бесплатную маммографию
    Одесситки смогут пройти бесплатную маммографию

    С 17 по 21 октября 2022 г. в Одессе все желающие смогут пройти маммографию на современном оборудовании в Центре здоровья семьи КДЦ №6 по адресу: ул. Зоопарковая, 8.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как подготовить к зиме свое жилье?
    Как подготовить к зиме свое жилье?

    Война, к сожалению, продолжается, и многие пугают украинцев достаточно суровой зимой. Не исключено, что кому-то из нас придется буквально выживать без света, газа и отопления. Многие советуют срочно утеплить свои дома, но как сделать это правильно?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как выжить суровой зимой, если отключат отопление: советы альпиниста
    Как выжить суровой зимой, если отключат отопление: советы альпиниста

    Из-за продолжающейся российской агрессии предстоящая зима может оказаться для украинцев очень тяжелой, ведь рашисты намеренно пытаются уничтожить нашу инфраструктуру. Как же выжить при возможном отсутствии электричества, газа и отопления? Кто-то советует срочно утеплить дома и закупить буржуйки, а другие рекомендуют в первую очередь запастись теплой одеждой и едой.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Пропала мобильная связь: как действовать?
    Пропала мобильная связь: как действовать?

    Российские агрессоры, желая запугать нас и сломить, устраивают массированные ракетные атаки и бьют по нашей инфраструктуре. Да, сломить нас им никогда не удастся, но последствия таких атак могут доставить неприятности. Но мы обязательно выстоим!
    «Одесская жизнь» делится полезными советами и рекомендациями о том, как подготовиться к возможным аварийным ситуациям. Не забываем: кто предупрежден – тот вооружен!
    А сегодня мы узнаем, как подготовиться к возможному отключению мобильной связи.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Что делать, если отключили газ?
    Что делать, если отключили газ?

    Сегодня пошел 231-й день войны… Рашисты намеренно устраивают нам массированные ракетные атаки и бьют по нашим объектам инфраструктуры. Но хотя их попытки запугать нас и сломать напрасны, последствия «прилетов» все же могут усложнить нам жизнь – ведь остаться в наше время без электричества, воды, газа и связи ой, как непросто. Но ведь не зря говорится: кто предупрежден, тот вооружен. И поэтому мы обязательно выстоим!

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить