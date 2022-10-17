Спросите у доктора: почему возникает застой желчи?

Если после еды вас беспокоит чувство тяжести и тошнота, а во рту часто появляется горький привкус, это может говорить о проблемах с выделением желчи.

Отчего они возникают и как их решить, рассказала терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

Холестаз: не болезнь, а следствие

Синдром, при котором нарушена выработка желчи и ее отток в двенадцатиперстную кишку, называется холестазом. В итоге в крови повышается уровень выводящихся с желчью веществ (в частности, билирубина), что сопровождается кожным зудом, слабостью, желтухой. В свою очередь, недостаток желчи в кишечнике проявляется нарушением пищеварения.

Холестатический синдром – не самостоятельная болезнь, а состояние, возникающее при заболеваниях печени, желчных путей или желчного пузыря. Патология вызывает ряд гистологических изменений в печени: расширение желчных капилляров, образование желчных тромбов, повреждение, воспаление и даже гибель клеток печени. Хронический холестаз может привести к развитию фиброза и цирроза печени.

Этот синдром обычно диагностируется у пациентов зрелого возраста, чаще от него страдают мужчины.

Отчего возникает холестаз?

Основные причины развития холестаза разделяют на две группы: внутрипеченочные и внепеченочные. К первым относятся хронические болезни печени (гепатиты, ожирение печени), поражения печеночной ткани в результате злоупотребления алкоголем, длительного приема некоторых лекарств, действия токсических веществ, последствий аутоиммунных заболеваний или распространившейся в печень злокачественной опухоли.

Внепеченочные причины холестаза – это желчнокаменная болезнь, воспаление желчных протоков, врожденные аномалии желчевыводящих путей, панкреатит, наличие гельминтов.

Среди других факторов, также провоцирующих застой желчи, – гормональные изменения в организме, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, эндокринные патологии, злоупотребление жирным и жареным.

Как проявляется холестаз?

Симптомы холестатического синдрома могут отличаться в зависимости от того, протекает он в желтушной или безжелтушной формах, имеет острое или хроническое течение.

К характерным проявлениям патологии относится выраженный кожный зуд, усиливающийся вечером и ночью. Он возникает из-за задержки в организме веществ, которые должны выводиться с желчью, и достаточно долго может быть единственным симптомом.

Другими распространенным признаками холестаза считаются желтушность кожи и глаз, горький привкус во рту, тошнота, рвота, отсутствие аппетита, боль и чувство распирания в правом подреберье, темная моча и обесцвеченный кал. Пациент чувствует общую слабость, быстро устает, теряет вес, становится тревожным и раздражительным, страдает бессонницей.

При хроническом течении холестаза из-за нарушения усвоения жирорастворимых витаминов А, Д, Е и К могут наблюдаться признаки гиповитаминоза: повышенная кровоточивость десен, ломкость волос и ногтей, сухость кожи, снижение остроты зрения вдаль и в темноте, боли в мышцах. Также за счет повышения уровня холестерина в крови на груди, спине, локтях часто формируются ксантомы – утолщенные участки огрубевшей кожи желтоватого цвета.

Но иногда холестаз протекает практически бессимптомно и его случайно диагностируют на основании изменений в анализах крови в ходе профилактического обследования.

Как лечить холестаз?

Хотя из-за сильного кожного зуда пациенты с холестатическим синдромом часто вначале обращаются к дерматологу, его диагностикой и лечением занимается гастроэнтеролог. Врач проводит осмотр и опрос больного, направляет его на общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, УЗИ (при необходимости – КТ или МРТ) органов брюшной полости, копрограмму и другие обследования.

При выявлении холестаза или подозрении на него первым делом корректируется рацион. Главные особенности диеты – замена животных жиров на растительные и отказ от спиртного, крепкого кофе и чая, жареных, жирных, копченых и острых блюд. Рекомендуется употреблять больше каш, овощей и фруктов, разрешены нежирное мясо и молочка.

Поможет травяной отвар

Смешайте в равных пропорциях листья зверобоя продырявленного, цветки бессмертника песчаного и кукурузные рыльца. Столовую ложку полученной травяной смеси заварите 250 милилитрами крутого кипятка и держите на водяной бане 40 минут. Дайте полностью остыть, процедите и принимайте за 20 минут до еды по трети стакана.

Из лекарственных препаратов назначаются гепатопротекторы, цитостатики, антиоксиданты, желчегонные средства, витаминные комплексы.

При невозможности устранить холестаз медикаментозно, применяется хирургическое лечение: внешнее дренирование желчевыводящих протоков, удаление камней из полости желчного пузыря и так далее.

В реабилитационный период пациентам рекомендована лечебная физкультура, физиопроцедуры, курс массажа.

Ирина Лебединец

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