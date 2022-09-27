Как сохранить здоровье во время войны?

Хронический стресс из-за войны ускоряет старение организма – к такому выводу пришли наши медики. И смириться с этим, махнув на себя рукой, – не выход, поскольку здоровье – тоже своего рода оружие, дающее возможность бороться и приносить пользу обществу.

Как сохранить в сложившейся ситуации оптимизм и хорошее самочувствие, снизив риски преждевременно постареть, рассказала терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

После войны будет рост хронических заболеваний?

О том, что война и вызванное ею психоэмоциональное напряжение ускорили наше старение, еще в начале июля заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, основная проблема в том, что современная доступность информации позволяет людям постоянно наблюдать военные новости почти в прямом эфире, что очень влияет на психологическое состояние и общее самочувствие человека.

Подобное продолжительное воздействие на психику, по мнению ученых и врачей, приводит к тому, что мы биологически стареем на 10-15 лет раньше. Проще говоря, сейчас людей в 40-50 лет могут «догонять» болезни, которые больше характерны для 60-летних. Кроме того, нам прогнозируют через год-два рост заболеваемости онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, инфаркты, инсульты). Это вдвойне грустно потому, что мы и до войны значительно уступали своим ровесникам из других стран Европы в продолжительности и качестве жизни, физиологически старея в среднем на 10 лет раньше.

Во всем виноваты гормоны стресса

Стресс разного рода сейчас испытывают буквально все: и те, кто находится в оккупации, и те, кто страдает от обстрелов в мирных городах, и даже те, кто выехал за рубеж и находятся в физической безопасности. Причины переживаний могут отличаться (страх за жизнь, неуверенность в будущем, невозможность приспособиться к новым реалиям), но результат один: наш организм вырабатывает гормоны стресса – адреналин и кортизол, отодвигая остальные потребности на второй план.

Но если адреналин выделяется лишь в момент опасности и быстро разрушается, то кортизол в состоянии хронического стресса способен вырабатываться постоянно, «оттягивая» на себя все ресурсы организма. В результате это приводит к дефициту выработки других жизненно важных гормонов и запуску механизмов преждевременного старения: появлению морщин, ухудшению тонуса кожи, выпадению волос, сбоям в работе внутренних органов.

К другим рискам досрочно состариться в военное время можно отнести нарушение сна, несбалансированный рацион, малоподвижный образ жизни, невозможность соблюдать правила личной гигиены, нехватку лекарств, ухудшение экологической обстановки.

Как с этим бороться?

Даже если изменить ситуацию в целом вы сейчас не в силах, ваша задача – попытаться изменить свое отношение к ней и, как барон Мюнхгаузен, буквально вытащить себя за волосы из стрессового болота:

больше спите: для нормализации сна пейте успокоительные травяные сборы;

строго ограничьте время чтения и просмотра военных новостей в течение дня, не посвящайте этому каждую свободную минуту;

не забывайте о личной гигиене: несмотря на тревожные мысли или апатию, старайтесь по возможности ежедневно ухаживать за собой;

делайте утреннюю зарядку – даже если у вас нет никакого желания, начинайте заниматься через «не хочу» и вскоре тело само будет требовать ежедневную порцию «мышечной радости»;

если у вас есть домашний любимец, уделяйте ему больше времени и внимания – это очень разгружает психику и предупреждает развитие многих заболеваний;

принимайте свои привычные лекарства, чтобы держать под контролем хронические заболевания;

не злоупотребляйте алкоголем: многие испытывают искушение снять стресс с помощью спиртного, но это только навредит организму и сформирует зависимость;

по возможности соблюдайте свой привычный распорядок дня: не отказывайтесь от любимых занятий и хобби (вязание, вышивание, работа в саду). Это поддержит ваше психологическое здоровье, успокоит и подарит позитивные эмоции, даст ощущение, что на своем уровне вы контролируете ситуацию.

Ирина Лебединец

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